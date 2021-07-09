Китай – расчетливый партнер

Поднебесная готова дружить, но не оформлять отношения

Несмотря на интенсивное военно-политическое взаимодействие между РФ и КНР, стороны отрицают возможность военного союза. Более того, в китайской и российской политической риторике осуждается сама идея военных союзов. Это означает отсутствие намерений переходить к союзным отношениям в обозримой перспективе.

В декабре 2020 года произошли два знаковых события. Первое – продление военными ведомствами России и Китая соглашения о заблаговременном уведомлении в случае пуска баллистических ракет и космических ракет-носителей на десять лет. Второе – совместное патрулирование стратегической авиацией ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В истекшем году, несмотря на коронавирус, военные ведомства двух стран организовали серию военных соревнований. Завершились они стратегическим командно-штабным учением «Кавказ-2020» с участием военнослужащие НОАК.

Китай рассматривает Россию как сильное в военном отношении государство, участвующее в формировании баланса сил в мире. Интерес к совместным с Россией действиям для Китая также обусловлен возможными попытками Вашингтона дестабилизировать обстановку в КНР по сценарию цветных революций.

Однако снижение масштабов военных учений и интенсивности военно-технического сотрудничества, отсутствие совместных программ по ремонту и аренде техники, освоению технологий не дает оснований поставить военное сотрудничество России и Китая в один ряд, например, с американо-израильским или китайско-пакистанским.

Учения стратегического уровня

В 2015–2020 годах сотрудничество Москвы и Пекина носило выраженный «антиамериканский» характер. Одним из важнейших направлений военного сотрудничества стало проведение российско-китайских военных учений.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) проводились регулярно. Наиболее масштабными стали учения «Восток-2018» под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу. На пяти полигонах и в акваториях Охотского, Японского и Берингова морей провели учения 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, 36 тыс. танков, до 80 кораблей и судов обеспечения.

По данным Минобороны КНР, на учения «Восток-2018» и «Центр-2019» Китай ежегодно направлял около 1600 военнослужащих, более 300 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. В ходе российского СКШУ «Кавказ-2020» было задействовано около 100 военнослужащих НОАК и 18 единиц техники.

Морские маневры

Российско-китайские военно-морские маневры с 2015 года проводились в акваториях Южно-Китайского и Балтийского морей.

Учения «Морское взаимодействие» увязываются командованием НОАК с конкретными политическими задачами. Например, в декабре 2019 года Китай, Россия и Иран провели трехдневные учения ВМС в Оманском заливе. Маневры проходили на фоне обострения напряженности между США и Ираном. Китай продемонстрировал возможность военно-морского присутствия в акваториях Ближнего Востока – региона, важного для энергетической безопасности страны.

В целом проведение подобных учений направлено на решение двух задач: продемонстрировать возросшие возможности НОАК по борьбе с традиционными и нетрадиционными вызовами и угрозами, а также получить информацию о методиках подготовки и особенностях применения российского ВМФ.

Антитеррор

Антитеррористические учения укрепили военные связи КНР и РФ в борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом – как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Значительное внимание в Китае уделяется антитеррористическому учению ШОС «Мирная миссия». По мнению китайского командования, оно оказывает стабилизирующее влияние на региональную обстановку и готовит ВС страны к контртеррористическим действиям на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Там орудует экстремистская группировка «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещена в РФ).

В октябре 2019 года в Новосибирской области прошло учение антитеррористических подразделенийвойск Росгвардии и Народной вооруженной милиции КНР «Сотрудничество-2019», где отрабатывались действия по борьбе с террористическими группами на объектах критической инфраструктуры.

В антитеррористических учениях РФ и КНР отрабатывается взаимодействие между батальонно-тактическими группами. В китайско-пакистанских и китайско-таиландских учениях аналогичной направленности (проводятся с 2010 года) участвуют подразделения морской пехоты и ВДВ Китая численностью от 150 до 250 военнослужащих.

Воздушный патруль

Совместное воздушное патрулирование в АТР становится новым инструментом достижения политических целей в регионе. В конце декабря 2020 года ВКС России и ВВС НОАК провели второе совместное патрулирование бомбардировщиками дальней авиации. Авиагруппа из двух стратегических бомбардировщиков ТУ-95 МС (РФ) и четырех H-6К (КНР) осуществила патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Вполне очевидно, что патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в такой форме военного смысла не имеет. Бомбардировщики в случае реальной войны не имеют возможности действовать над международными водами (а тем более над территорией противника) без истребительного прикрытия. Российско-китайское патрулирование носит политический и демонстративно-пропагандистский характер.

Противоракетный зонтик

Компьютерные командно-штабные учения ПРО «Воздушно-космическая безопасность» рассматриваются руководством КНР как ответ на развертывание США системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. По мнению Пекина, главной целью учений является демонстрация высокого уровня отношений с РФ.

Особенностью стартовавших в 2017 году учений является использование компьютерного моделирования систем ПРО двух государств. Работа в реальных условиях не представляется возможной из-за высокого уровня секретности и воспрещения доступа на объекты национальных систем ПРО.

Проблемы инженерно-конструкторского характера пока не позволяют китайцам создать полноценную систему ПРО. Отсюда неослабевающий интерес китайских военных и специалистов к российским комплексам С-400 и С-500, на основе которых в перспективе может быть создана китайская ПРО.

Обмен данными в интересах создания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в октябре 2019 года президент Путин назвал одним из приоритетов военного сотрудничества. Данная система, позволяющая зафиксировать старт и траекторию полета баллистических ракет противника, состоит из космического и наземного эшелонов, системы управления и обработки данных.

С 1970-х годов Пекин с перерывами вел НИОКР над подобной системой. В начале 2010-х в КНР начали строительство станций нового типа, а после появились и данные о работах над космическим эшелоном системы.

Сотрудничество в сфере СПРН имеет большую политическую значимость: собственными СПРН обладают только США и Россия, подобные системы относятся к наиболее сложным и засекреченным видам военной техники.

Остается открытым вопрос о режиме взаимодействия СПРН двух стран в будущем. При наличии системы автоматизированного обмена данными возможности двух стран по предупреждению о ракетном нападении резко возрастут. США пытаются создать аналогичную глобальную сеть раннего предупреждения, получая данные с РЛС на территориях стран-союзниц.

Армейские игры

Соревнования «Армейские международные игры» («АрМИ»), «Авиадартс» и «Танковый биатлон» рассматриваются командованием НОАК в качестве новых форм военного сотрудничества. Но в ходе их можно отметить определенные противоречия с российской стороной. КНР рассчитывает использовать инициированный Минобороны РФ проект для престижа в первую очередь собственных ВС.

С этой целью командование НОАК увеличивает количество конкурсов «АрМИ» на территории КНР, а также вносит изменения в регламент с предоставлением права принятия окончательных судейских решений комиссии страны-организатора. Во время проведения «АрМИ-2018» и «АрМИ-2019» уже четыре конкурса из 29 проводились на китайской территории.

КНР – единственная страна, принимающая участие в «Танковом биатлоне» не на российской технике, а на собственном танке «Тип-98В», специально модернизированном для данных соревнований. На протяжении последних лет китайские экипажи стабильно занимают вторые или третьи места в соревнованиях. Перед начальником Института бронетанковых войск НОАК стоит непростая задача ежегодно улучшать показатели танка «Тип-98В» и повышать уровень слаженности действий его экипажа.

Наука побеждать

Принятие на вооружение НОАК значительного количества образцов российской военной техники вызвало необходимость направления в РФ на обучение китайских офицеров высшего и среднего звена. На курсы высшей квалификации Военной академии Генерального штаба ежегодно направляется около 10 офицеров НОАК (командиры бригад в возрасте от 35 лет, командиры дивизий от 38 до 40 лет), которые изучают особенности организации национальной обороны в масштабах страны. Известны случаи, когда свою квалификацию военнослужащие НОАК повышали в стенах Военного университета МО (лингвистическое обеспечение военной деятельности) и Общевойсковой академии ВС РФ (подготовка офицеров с высшим профессиональным образованием). Всего в России ежегодно обучается около 30 китайских военнослужащих.

Командировки российских военных специалистов в Китай имеют более узкую направленность: повышение уровня лингвистической подготовки в Институте иностранных языков НОАК (город Лоян). В свете ухудшения дипломатических отношений КНР и США возможно расширение образовательного обмена, поскольку китайские военнослужащие больше не имеют возможности обучаться на курсах Военной академии сухопутных войск (Вест-Пойнт), Военно-морской академии (Аннаполис) и Военно-воздушного института США (Колорадо-Спрингс).

Ограничения

Российско-китайские отношения в военно-политической сфере характеризуются высокой интенсивностью делегационных обменов на различных уровнях. Этому способствует характер личных контактов между лидерами государств, предполагающий их регулярные взаимные визиты и переговоры.

В то же время китайские лидеры не намерены отказываться от ключевого принципа своей внешнеполитической стратегии, позиционирующей КНР как независимый центр силы (в перспективе сопоставимый с США), не связанный ни с кем союзническими обязательствами. Это обусловливает стремление Пекина к достижению односторонних преимуществ в ходе российско-китайского сотрудничества.

К тому же оказывать Москве полную военно-дипломатическую поддержку Пекин не готов. Китайцы стараются избегать обострения конфронтации с Западом, особенно по вопросам, не затрагивающим национальные интересы Китая.

В ближайшей перспективе возможно сохранение нейтральной позиции официального Пекина в отношении статуса Крыма, вооруженного конфликта на востоке Украины, признания независимости Абхазии и Южной Осетии, в урегулировании сирийского кризиса и вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Направления развития

Следует отметить многовекторность российско-китайских военных учений. Представляется целесообразным дальнейшее проведение совместных учений моторизованных пехотных подразделений РФ и КНР, что помогло бы российским военнослужащим овладеть навыками городского боя в новых условиях. Наиболее целесообразно такие маневры проводить именно на полигонах КНР, чтобы на практике ознакомиться с сильными и слабыми сторонами созданной в 2016 году китайскими стратегами системы командований на ТВД по американскому образцу.

С учетом высоких темпов развития ВМС НОАК возможна организация российско-китайских морских патрулей для демонстрации флага в мирное время.

Можно ожидать, что российско-китайское военное сотрудничество вскоре получит более глубокую процедурную и юридическую проработку с точки зрения развития нормативно-правовой базы. Однако вряд ли будут выработаны какие-то принципиально новые его формы. По-прежнему будет сильна пропагандистская составляющая. Возможно проведение разовых мероприятий, производящих сильный внешний эффект, но не имеющих значительных практических последствий для совершенствования ВС РФ.

Выводы

Военное сотрудничество РФ и КНР нельзя назвать военным союзом ни в теории, ни на практике. Китайские политологи полагают, что военный альянс негибок и чреват ненужными проблемами.

Например, когда между Китаем и Индией возникает напряженность, как в 2020 году, Россия может выступить посредником. Но если Россия будет союзником Китая, то Индии придется держаться от России подальше и сблизиться с США. И наоборот, если у России возникнут проблемы с Украиной или членами ЕС, Китаю будет трудно поддерживать связи с Киевом и Европой в условиях военного союза с РФ.

Сближение России и Китая обусловлено рядом конкретных экономических и геополитических интересов обеих стран, общность которых (потребность Китая в углеводородах, противодействие планам США на Ближнем Востоке и в АТР) не мешает им конкурировать там, где их интересы расходятся. Скажем, существуют разногласия по поводу функций ШОС. Позиция Китая, рассматривающего страны ШОС как рынки сбыта, не устраивает Россию, которая расценивает ШОС как политическую организацию.

На фоне сокращения продаж вооружений военное сотрудничество поддерживается в большей степени за счет связей на высшем уровне. В перспективе Китай может усилить делегационный обмен на уровне министров обороны и командований видов ВС.

Декларируемый китайским руководством курс на стратегическое партнерство с Россией не должен мешать внимательному изучению российскими научно-исследовательскими организациями и мозговыми центрами военной политики Китая.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.