Присылать воинские контингенты из других стран ОДКБ на таджикско-афганскую границу пока не требуется - начальник Объединённого штаба

Таджикистан держит свою границу "на достаточно хорошем замке"

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Увеличения численности контингентов на таджикско-афганской границе за счёт личного состава из государств - участниц Организации Договора о коллективной безопасности не требуется, пока что Таджикистану нужна лишь материально-техническая помощь, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Мы пришли к выводу, что на данный момент увеличения численности личного состава, допустим, за счёт прибытия (контингентов) из других государств - членов ОДКБ не требуется", - сказал Сидоров журналистам в четверг.

При этом он констатировал, что в республике "есть определённые трудности, связанные с материально-технической помощью, которую, видимо, необходимо будет оказать в том или ином объёме".

По словам генерала, сейчас нет необходимости развёртывать в тех или иных районах Таджикистана центры гуманитарной помощи, пункты временного пребывания беженцев, но такая необходимость может возникнуть.

"На сегодняшний момент беженцев нет. Но это может произойти через определённое количество времени, поскольку мы сейчас не можем со стопроцентной уверенностью сказать, как ситуация будет развиваться дальше", - сказал Сидоров.

В республике, отметил он, должны быть готовы к тому, чтобы в случае необходимости центры и пункты временного пребывания можно было оперативно развернуть.

"А для этого нужно, чтобы они были полностью материально обеспечены, должна быть назначена администрация. Персонал этих структур должен быть обучен. Если вдруг потребуется - они должны быть развёрнуты без всяких проблем в считанные часы и дни. В этих и некоторых других моментах, наверное, требуется оказать помощь Республике Таджикистан. А во всём остальном они себя очень и очень уверенно чувствуют", - сказал военачальник.