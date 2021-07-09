Военно-транспортное судно США "Юма" зашло в Черное море, за ним следит российский флот - Национальный центр управления обороной РФ

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Американское военно-транспортное судно "Юма" вошло в Черное море, за ним следит российский флот, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года", - заявили в НЦУО РФ.

7 июля Национальный центр управления обороной РФ сообщал о слежении в Черном море за патрульным кораблем ВМС Испании "Райо", 1 июля - за фрегатом ВМС Италии "Вирджинио Фазан.

Минобороны РФ сообщало, что 6 июля истребители Су-30 поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика ВМС США Boeing P-8 Poseidon.

В регионе Черного моря проходят маневры Sea Breeze-2021, в которых участвуют страны НАТО и их союзники. 6 июля пресс-служба командования морской пехоты Украины сообщила о начале активной фазы берегового компонента Sea Breeze. Эти маневры продлятся до 10 июля.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные реагировать на угрозы на фоне учений Sea Breeze. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков.

В маневрах Sea Breeze в Черном море задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

В Черном море с 14 июня по 2 июля находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.