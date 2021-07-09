Войти
Интерфакс-АВН

Военно-транспортное судно США "Юма" зашло в Черное море, за ним следит российский флот - Национальный центр управления обороной РФ

496
0
0
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море.
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Американское военно-транспортное судно "Юма" вошло в Черное море, за ним следит российский флот, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года", - заявили в НЦУО РФ.

7 июля Национальный центр управления обороной РФ сообщал о слежении в Черном море за патрульным кораблем ВМС Испании "Райо", 1 июля - за фрегатом ВМС Италии "Вирджинио Фазан.

Минобороны РФ сообщало, что 6 июля истребители Су-30 поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика ВМС США Boeing P-8 Poseidon.

В регионе Черного моря проходят маневры Sea Breeze-2021, в которых участвуют страны НАТО и их союзники. 6 июля пресс-служба командования морской пехоты Украины сообщила о начале активной фазы берегового компонента Sea Breeze. Эти маневры продлятся до 10 июля.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные реагировать на угрозы на фоне учений Sea Breeze. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков.

В маневрах Sea Breeze в Черном море задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

В Черном море с 14 июня по 2 июля находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Испания
Италия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
P-8 Poseidon
Су-30
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
09.07.2021
ABC (Испания): ВМФ России следит за испанским кораблем «Молния», участвующим в маневрах НАТО в Черном море
08.07.2021
Российские военные сообщили о слежении за боевым кораблем Испании в Черном море
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
18.09.2020
Следить за Yuma: десантный корабль США вошел в Черное море
06.07.2020
НАТО прощупывает границу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию