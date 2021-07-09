Два российских Су-24 не нарушали международных норм, границ других стран при полете над Балтикой - Минобороны РФ

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Пара самолётов Су-24 выполняла плановый полёт над нейтральными водами Балтики, не нарушая границ других государств, заявили в Минобороны России в четверг.

"8 июля 2021 года два самолёта Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - сказано в сообщении.

"Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в пресс-релизе.

Так в Минобороны России прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ о сопровождении иностранными истребителями российских самолетов над Балтийским морем.