В Минобороны России высказались о прерванном из-за двух Су-24 брифинге Санчеса и Науседы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Два бомбардировщика Су-24 в четверг выполнили плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ других государств, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что передвижения выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.

Ранее стало известно, что выступления премьеров Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шауляй прервали из-за срочного вылета двух натовских истребителей.

Испанские власти заявили, что причина объявления тревоги неизвестна. Ряд местных СМИ, в том числе газета Mundo, сообщили, что причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем. После того, как два Eurofighter поднялись в воздух, брифинг продолжился.

В Шауляе базируются 130 испанских военнослужащих и семь испанских истребителей Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию неба над странами Балтии.