Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Москва и Баку продолжают контактировать на постоянной основе по вопросу реализации трёхсторонних договоренностей в рамках карабахского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с и армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков журналистам в четверг.