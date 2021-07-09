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Интерфакс-АВН

Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Москва и Баку продолжают контактировать на постоянной основе по вопросу реализации трёхсторонних договоренностей в рамках карабахского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с и армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков журналистам в четверг.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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