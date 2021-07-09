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Интерфакс-АВН

Пуск ракеты "Протон-Н" с модулем "Наука" может состояться 21 июля - Рогозин

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Отстыковка от МКС модуля "Пирс", который заменит "Наука", запланирована на 23 июля

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 21 июля, резервные даты - 22 и 23 июля, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с Многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на Стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск - 21 июля, резервные даты - 22 и 23 июля" - сообщил Рогозин в Telegram.

По данным госкорпорации "Роскосмос", пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля 2021 года в 17:54 по московскому времени.

"В связи с этим отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модуля "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля). Вход в плотные слои атмосферы и дальнейшее затопление несгораемых элементов конструкции корабля и модуля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана спустя 4 часа после расстыковки", - сообщили в "Роскосмосе".

1 июля госкорпорация сообщила, что МЛМ "Наука", который 15 июля должен был отправиться на МКС, возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания.

В "Роскосмосе" отметили, что выявленные ранее замечания устранены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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