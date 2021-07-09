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Интерфакс-АВН

Министры обороны США и Турции обсудили вопросы обеспечения безопасности аэропорта Кабула - Пентагон

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Хулуси Акар
Хулуси Акар.
Источник изображения: @tcsavunma

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин и его турецкий коллега Хулуси Акар в состоявшейся телефонной беседе обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности аэропорта Кабула после вывода из Афганистана американских войск, сообщил Пентагон.

"Оба лидера подтвердили важность обеспечения надлежащей безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая и договорились в ближайшем будущем продолжить обсуждение этой темы", - говорится в сообщении.

Остин также "подтвердил важность давних отношений между США и Турцией в области обороны".

Как сообщалось, в мае текущего года президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о том, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане.

Позднее в июне Акар подтвердил готовность обеспечивать безопасность аэропорта Кабула при наличии соответствующих условий.

"При наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая", - сказал министр, добавив, что "никакого решения по данному вопросу пока не принято".

В свою очередь руководство афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступило против сохранения Турцией в Афганистане своего воинского контингента.

"Турция входила в состав сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года", - цитировали СМИ заявление представителя талибов в Дохе Сухаиля Шахина.

США и Великобритания и некоторые другие страны НАТО также рассматривают возможность сохранения части военных в Афганистане для охраны своих диппредставительств.

Во вторник нынешней недели Шахин заявил телерадиокорпорации ВВС, что после вывода из страны иностранных войск зарубежные посольства не будут нуждаться в вооруженной защите.

"Мы выступаем против иностранных вооруженных сил, а не против деятельности дипломатов, рабочих и неправительственных организаций и посольств. Это то, в чем нуждается наш народ. Мы не будем представлять для них никакой угрозы", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как неоднократно заявляли американские официальные представители, США связывают безопасность кабульского аэропорта с продолжением "дипломатического присутствия" в Афганистане.

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Афганистан
Великобритания
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
NATO
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