Самоходки "Коалиция - СВ" обеспечат качественный отрыв от конкурентов на десятилетия

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Российская артиллерия традиционно считалась одной из лучших в мире, что неоднократно подтверждалось многочисленными войнами и военными конфликтами.

Правда, в последние десятилетия наметилось некоторое отставание по ряду характеристик. Например, самоходно-артиллерийские установки, принятые на вооружение в Германии, Франции, Китае, Южной Корее и Турции, стали превосходить отечественные по дальности стрельбы.

Причем зарубежные производители продолжают активно вести работы в этом направлении, и их орудия будут бить еще дальше.

Как считают военные эксперты, качественный открыв от зарубежных конкурентов обеспечит принятие на вооружение самоходки 2С35 "Коалиция-СВ", которая способна, по обнародованным данным, уничтожать противника на дистанции 80 километров. Для нее создаются эффективные боеприпасы нового поколения, в том числе корректируемые.

Как ожидается, уже в ближайшие годы эти боевые машины начнут поступать на вооружение артиллерийских соединений российских сухопутных войск.

Дмитрий Лемешко