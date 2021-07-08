Чевикёз: миссия по защите кабульского аэропорта — бросание Мехметчика в огонь (Duvar, Турция)

На фоне вывода войск НАТО из Афганистана талибы захватывают все больше районов страны. Люди в панике спасаются бегством. Более того, афганские военные, брошенные на произвол судьбы бывшими западными инструкторами, массово бегут за границу. А вот Турция, не без участия американских партнеров, решила остаться. Что на этот счет думают оппоненты Эрдогана?

Депутат от Республиканской народной партии Унал Чевикёз подверг критике тот факт, что Турция не выводит своих военных из Афганистана, и сказал: "Стремление к обеспечению безопасности кабульского аэропорта - бросание Мехметчика в огонь".

Главный советник председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции по внешней политике, бывший посол Унал Чевикёз (Ünal Çeviköz) раскритиковал сохранение присутствия турецких военных в Афганистане.

Официальный представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) Сухейл Шахин (Suheyl Şahin) предупредил, что все иностранные войска, которые останутся в стране после 11 сентября 2021 года, "будут рассматриваться как оккупационные силы". Шахин заявил: "Все иностранные силы, подрядчики, советники, инструкторы должны уйти из страны. Потому что они были частью вторжения, что является нарушением".

Член комиссии Великого национального собрания Турции по внешним делам, официальный представитель РНП, депутат от Стамбула Унал Чевикёз прокомментировал готовность Турции сохранить военное присутствие в столичном Кабуле.

"Стремление к обеспечению безопасности кабульского аэропорта - не что иное, как бросание Мехметчика (прозвище турецкого солдата - прим. пер.) в огонь. Считаем нецелесообразным брать на себя такую миссию. Мы как РНП не хотим, чтобы наши солдаты столкнулись лицом к лицу с "Талибаном", чтобы пострадали наши исторические братские отношения с народом Афганистана, чтобы жизнь Мехметчика подвергалась опасности", - отметил парламентарий.

"Подорвет отношения с Афганистаном"

Унал Чевикёз сказал: ""Талибан" - это реальность Афганистана. Подобное противостояние с талибами подорвет глубоко укоренившиеся, исторически сложившиеся братские отношения между Турцией и Афганистаном".

Депутат продолжил: "Пакистан, у которого Турция просит поддержки, уклоняется от предоставления такой поддержки. Власти желают представить присутствие наших военных там после вывода сил НАТО как продолжение ранее взятых на себя Турцией обязанностей. Однако военное присутствие Турции в Афганистане было нацелено исключительно на обучение, оказание помощи и поддержки силам безопасности Афганистана и не предполагало каких-либо боевых элементов. Охват миссии, выполняемой Турцией, ясен, и данная миссия связана с помощью, оказываемой НАТО в рамках резолюций Совета Безопасности ООН. Отныне в продолжении этой миссии больше нет необходимости".

Согласно заявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan), президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились, что Турция возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности кабульского аэропорта.

Войска США и НАТО планируется вывести из Афганистана до годовщины терактов 11 сентября.