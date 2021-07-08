Войти
Интерфакс-АВН

Война в Афганистане вступила в критическую фазу - министр обороны

246
0
0
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / File

Дубай. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади охарактеризовал военную ситуацию в стране как критическую.

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр, которого цитируют афганские СМИ.

Вместе с тем Мохаммади подчеркнул, что "не первый раз народ Афганистана переживает трудные времена". "Силы безопасности вместе с местными силами сопротивления защитят народ", - заверил министр обороны.

На фоне начавшегося вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников по НАТО боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

Однако до последнего времени талибы заявляли, что на данный момент не планируют захватывать административные центры провинций. "Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - заявил ранее агентству ЭФЭ представитель талибов Забиулла Муджахид.

Между тем в среду боевики радикального движения предприняли попытку взять штурмом город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. "Враг вошел в город, пали все районы. Сражения начались в городской черте", - говорилось в заявлении губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

По данным СМИ, талибы захватили штаб-квартиру полиции провинции и местное отделение Национального директората безопасности - разведслужбы Афганистана.

Позже в среду губернатор заявил, что силы безопасности предприняли контрнаступление и оттеснили боевиков из некоторых районов города.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
NATO
Похожие новости
05.07.2021
"Бои уже у границ": грозит ли России вторжение боевиков "Талибана"
19.03.2021
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал интервью интернет-изданию Казахстана Tengrinews.kz
13.07.2020
National Review (США): мы не должны уступать Афганистан и Центральную Азию России
12.08.2013
Если завтра война
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
18.06.2012
Средняя Азия возьмет оружие во вторые руки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ