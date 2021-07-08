Война в Афганистане вступила в критическую фазу - министр обороны

Дубай. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади охарактеризовал военную ситуацию в стране как критическую.

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр, которого цитируют афганские СМИ.

Вместе с тем Мохаммади подчеркнул, что "не первый раз народ Афганистана переживает трудные времена". "Силы безопасности вместе с местными силами сопротивления защитят народ", - заверил министр обороны.

На фоне начавшегося вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников по НАТО боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

Однако до последнего времени талибы заявляли, что на данный момент не планируют захватывать административные центры провинций. "Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - заявил ранее агентству ЭФЭ представитель талибов Забиулла Муджахид.

Между тем в среду боевики радикального движения предприняли попытку взять штурмом город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. "Враг вошел в город, пали все районы. Сражения начались в городской черте", - говорилось в заявлении губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

По данным СМИ, талибы захватили штаб-квартиру полиции провинции и местное отделение Национального директората безопасности - разведслужбы Афганистана.

Позже в среду губернатор заявил, что силы безопасности предприняли контрнаступление и оттеснили боевиков из некоторых районов города.