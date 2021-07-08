Новая стратегия нацбезопасности предусматривает создание "контролируемой информационной среды" для борьбы с хакерами - Совбез РФ

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Для противодействия хакерским атакам в РФ необходимо контролировать информационное пространство и отслеживать действия злоумышленников, сообщил журналистам заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов.

"Успешное противодействие компьютерным атакам и преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий требует формирования контролируемой информационной среды, в которой действия злоумышленников можно было бы отслеживать с помощью соответствующих технических средств в интересах обеспечения неотвратимости их уголовно-процессуального наказания", - заявил Храмов, комментируя обновленную редакцию стратегии нацбезопасности РФ.

Он отметил, что из-за нарастающих угроз в цифровой среде информационная безопасность выделена в отдельный стратегически национальный приоритет.

"Важно отойти от практики "латания дыр", нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях", - заявил замсекретаря СБ РФ.