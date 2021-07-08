Российских миротворцев размещать на границе Армении и Азербайджана не планируется - Песков

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле опровергли информацию о подписании в ходе предстоящих в среду переговоров президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николой Пашиняном документа, связанного с размещением российский миротворцев на армяно-азербайджанской границе.

"Нет, это - сообщение, которое не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли, как сообщают СМИ, в ходе переговоров будут подписаны документы, в частности, о размещении миротворцев на границе участка Сотк - Хознавар.