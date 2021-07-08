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РИА Новости

Секретарь Совбеза заявил, что число особо опасных кибератак на Россию за год выросло в 3,5 раза

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Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической инфраструктуры России, за минувший год увеличилось в 3,5 раза, заявил журналистам в среду заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

"Отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. За 2020 год рост составил 3,5 раза", - сказал Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.

Он также напомнил, что за последние 5 лет существенно выросло общее число компьютерных преступлений – с 65 тысяч до 510 тысяч.

"Такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам. Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", - отметил замсекретаря Совбеза.

Храмов уточнил, что в 2020 году существенную часть компьютерных преступлений в РФ составили кражи и мошенничества (173 тысячи и 210 тысяч преступлений соответственно).

"Важно отойти о практики "латания дыр", нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях. Такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегически национальный приоритет", - подчеркнул он.

Как отмечал в июне заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в минувшем году совершено свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России, по большей части - с территории США, Германии и Нидерландов.

В начале июля стало известно, что президент Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ. Информационная безопасность в документе названа новым стратегическим национальным приоритетом.

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Патрушев Николай
Путин Владимир
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