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ЦАМТО

В интересах инженерных войск ВС РФ ведется разработка установки для получения воды в Арктике

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Арктика. Архивное фото
Арктика. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 7 июля. В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации ведется разработка установки УПВС-5 для получения воды в Арктике.

Установка позволит производить не менее 5 куб. м. воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд или 2,5 куб. м опресненной питьевой воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в условиях Арктики и Крайнего Севера. Цикл получения воды от момента развертывания – не более двух часов.

Оборудование установки планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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