Инженерные подразделения ВС РФ проводят разведку помещений с нулевой освещенностью с помощью робота "Сфера"

ЦАМТО, 7 июля. Подразделения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации способны проводить разведку помещений с нулевой освещенностью с помощью малогабаритного беспроводного досмотрового робота "Сфера".

Беспроводное досмотровое устройство с круговым обзором "Сфера" предназначено для оперативного сбора и передачи аудио- и видеоинформации из труднодоступных и опасных для человека зон. Устройство может вести круговой обзор за счет четырех видеокамер. Кроме того, "Сфера" оснащена системой вертикального позиционирования устройства.

Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы "Сферы" от аккумулятора – не менее 20 мин. на дальности не менее 50 м. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 г. Для хранения и транспортировки "Сферы" используется пылевлагозащищенный кейс, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.