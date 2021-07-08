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ЦАМТО

Инженерные подразделения ВС РФ проводят разведку помещений с нулевой освещенностью с помощью робота "Сфера"

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Сфера
Разведывательно-досмотровый комплекс "Сфера".
Источник изображения: http://www.set-1.ru/

ЦАМТО, 7 июля. Подразделения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации способны проводить разведку помещений с нулевой освещенностью с помощью малогабаритного беспроводного досмотрового робота "Сфера".

Беспроводное досмотровое устройство с круговым обзором "Сфера" предназначено для оперативного сбора и передачи аудио- и видеоинформации из труднодоступных и опасных для человека зон. Устройство может вести круговой обзор за счет четырех видеокамер. Кроме того, "Сфера" оснащена системой вертикального позиционирования устройства.

Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы "Сферы" от аккумулятора – не менее 20 мин. на дальности не менее 50 м. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 г. Для хранения и транспортировки "Сферы" используется пылевлагозащищенный кейс, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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