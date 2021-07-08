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РИА Новости

В Крыму заявили, что на новые проходы британских кораблей последует жесткий ответ

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Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором высшего ранга главу МИД Великобритании Доминика Рааба после слов о новых проходах кораблей у берегов Крыма.

Ранее Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины".

"Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции, отождествляла полуостров с Украиной.

В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

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