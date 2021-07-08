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Интерфакс-АВН

Лавров: РФ будет использовать свою военную базу на границе Таджикистана с Афганистаном для обеспечения безопасности своих союзников

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Вьентьян. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане, которая стремительно ухудшается на фоне вывода из этой страны войск США и НАТО, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе, в контексте поспешного вывода американских и натовских войск", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Лаоса.

Он отметил, что за время своего присутствия в Афганистане США и НАТО не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации.

Министр подчеркнул, что обязательства России в рамках ОДКБ "полностью остаются в силе", а также напомнил, что представители секретариата организации "посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету ОДКБ".

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Афганистан
Лаос
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Таджикистан
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Лавров Сергей
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