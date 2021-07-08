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Монтажник висел под мостом через Большой Бельт, когда мимо прошла российская атомная подлодка: «Она была просто гигантская» (TV2, Дания)

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Прибытие атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Орёл» в пункт постоянного базирования после завершения планового ремонта (Мурманская обл.)
Прибытие атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Орёл» в пункт постоянного базирования после завершения планового ремонта (Мурманская обл.).
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Андрея Лузика (Andrei Luzik)

Российская подлодка «Орел» шла в Санкт-Петербург через датские воды, соблюдая правила безопасного прохода. По мнению датского командования обороны, визит российского корабля — не повод для драмы. «Орел» замечен в Дании не впервые: подлодка проходила там на праздник в Санкт-Петербурге в прошлом году и в 2018 году.

Монтажник-высотник Мадс Кристенсен работает на мосту через пролив Большой Бельт. В понедельник утром он увидел среди волн поразительное зрелище.

Под мостом прошла гигантская подводная лодка. Он тут же выхватил телефон и записал ее на видео.

"Я давно работаю на Большом Бельте и уже встречал подводные лодки. Но таких больших - никогда", - отозвался Кристенсен о российской атомной подлодке длиной 154 метра.

Мадс Кристенсен работает в MMT Group, которая обслуживает мосты. Его рабочее место - кабинка, висящая под мостом через Большой Бельт. Оттуда он видит всего понемногу.

"Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось", - говорит он.

Командование говорит: никакой драмы

Позже из прессы он узнал, что это была российская атомная подводная лодка "Орел". Судно направляется в Санкт-Петербург, чтобы в конце июля принять участие в Дне флота.

По словам датского командования, проход "Орла" сквозь датские воды - не повод для драмы. Там отметили, что подводная лодка соблюдает международные правила безопасного прохода.

Как "корабль иностранной державы", российская подводная лодка должна идти через датские воды без остановок в надводном положении.

Именно это она и делала, когда ее заметил Мадс Кристенсен.

"Когда там висишь, то большие контейнеровозы и прочее - обычное зрелище. Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!", - говорит он.

154 метра в длину и 20 метров в ширину

Российская подлодка имеет длину 154 метра и ширину 20 метров и может развивать под водой скорость свыше 50 километров в час.

И хотя ее экипаж превышает 100 человек, ее трудно отследить - в том числе потому, что она построена из особого типа стали, объясняет капитан Дитте Дюреборг (Ditte Dyreborg), специалист по подводным лодкам.

"Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура", - говорит она.

При этом она отмечает, что хотя "Орел" построен для больших глубин, достичь их на Балтике проблематично.

Это не первый раз, когда "Орел" замечен в Дании: подлодка уже проходила через Балтику на праздник в Санкт-Петербурге в прошлом году и в 2018 году.


Астрид Хельмер Мёрк (Astrid Helmer Mørck), Мадс Бинер Мёрк (Mads Biener Mørk)

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