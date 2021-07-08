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Вестник Мордовии

Забытая "ядерная кувалда" СССР – "Темп-С" обладала невиданной надежностью

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Советский мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс фронтового подчинения "Темп-С" был принят на вооружение в конце декабря 1965 года.

Серийное производство началось в 1966 году. Всего было изготовлено 1200 единиц. 7 ноября 1967 года это грозное оружие впервые показали на юбилейном военном параде.

Люди далекие от военного дела порой их путали с более известными 9К72 "Эльбрус" (натовское обозначение "Скад"), хотя общим у них был лишь четырехосный вездеход МАЗ-543. В то же время у "Темпа-С" имелась двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета с ядерной боевой частью 0,5 Мт и дальностью полета 900 км.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Это оружие обладало феноменальной надежностью, более 420 пусков, осуществленных за четверть века эксплуатации, прошли без сбоев, лишь три были аварийными.

Первоначально эти "ядерные кувалды" поступали в ракетные войска стратегического назначения, однако после обострения отношений с Китаем их развернули в приграничных с этой страной районах и через некоторое время передали в военные округа.

После размещения в Европе американских "Томагавков" и "Першингов-2" вооруженные "Темп-С" бригады были развернуты в ГДР и Чехословакии.

Когда подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, эти комплексы уничтожили. В настоящее время их можно увидеть только в музеях.

Лев Романов

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Страны
Китай
Россия
Словакия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Р-17
Темп-С
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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