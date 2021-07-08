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Интерфакс-АВН

США и РФ контактируют по кибербезопасности на экспертном уровне - Белый дом

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Джен Псаки
Джен Псаки.
Источник изображения: e-news.su

На следующей неделе стороны обсудят проблему кибератак, нацеленных на вымогательство

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры на экспертном уровне по теме кибербезопасности продолжаются между США и Россией, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С момента встречи президентов Байдена и Путина мы начали переговоры на экспертном уровне, которые в настоящее время продолжаются", - сказала Псаки на пресс-конференции.

"И мы ожидаем, что состоится новая встреча (экспертов - ИФ) на следующей неделе, которая будет сосредоточена на кибератаках, нацеленных на вымогательство", - добавил она.

На вопрос журналиста о том, на каком именно уровне США обсуждали с Россией тему кибербезопасности, пресс-секретарь Белого дома ответила: "Наша высокопоставленная команда по нацбезопасности контактировала с высокопоставленными российскими официальными лицами".

Псаки указала, что оценивать нанесенный ущерб в результате кибератак могут только сами пострадавшие от хакеров компании. При этом, она отметила, что Белый дом по-прежнему рекомендует компаниям не платить хакерам, требующим выкуп, чтобы "злоумышленники не повторяли своих действий".

Она также напомнила, что политика Белого дома заключается в том, что США всегда оставляют за собой возможность предпринимать ответные действия в случае кибератак.

Кроме того, Псаки вновь заявила, что власти стран, с территории которых проводятся кибератаки, в определенной степени несут за них ответственность, даже если сами не связаны с хакерами.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.

По данным американских СМИ, предполагается, что авторы атаки - хакеры из группировки REvil, очень многие участники которой - русскоязычные.

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Россия
США
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Путин Владимир
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Кибербезопасность
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