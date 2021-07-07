Экс-начальник управления Минобороны РФ пока не видит необходимости в отправке в Таджикистан сил ОДКБ

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может помочь Таджикистану в охране границы с Афганистаном развертыванием коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), но пока в этом нет необходимости, сообщил "Интерфаксу" во вторник военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Пока я не вижу необходимости развертывать в Таджикистане коллективные силы ОДКБ. Если только что-то символическое", - сказал Бужинский, в прошлом - начальник международно-договорного управления Минобороны РФ.

Так он прокомментировал прибытие в Таджикистан на самолете Минобороны РФ начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова с оперативной группой для оценки ситуации на границе с Афганистаном.

Визит Сидорова в Таджикистан проходит на фоне наступления на правительственные силы в Афганистане талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация), а также бегства афганских военных через границу в Таджикистан.

"Против кого развертывать коллективные силы? Чтобы "Талибан" не вторгся в Таджикистан? Мне кажется, что "Талибан" занят тем, чтобы овладеть Афганистаном. Талибам сейчас не до республик Центральной Азии", - сказал Бужинский.

"Если гипотетически началось бы какое-то наступление, ОДКБ могла бы помочь развертыванием коллективных сил. Но сейчас для этого оснований нет. Кроме того, надо помнить, что в Таджикистане действует российская военная база", - сообщил Бужинский.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

Накануне бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сказал "Интерфаксу", что продвижение талибов в Афганистане представляет опасность для России и стран Центральной Азии.

"Я не вижу ничего хорошего в том, что к власти в Афганистане придёт "Талибан". Это очень серьезная угроза и для России, и для стран Центральной Азии. Это очаг терроризма и нестабильности, наркотрафик. Талибы усилились боевиками других террористических организаций", - сообщил он.

"С лидерами талибов надо устанавливать контакты, думаю, что спецслужбы этим занимаются. Но надеяться на то, что талибы будут нам друзьями, не приходится. Надо узнавать их намерения и формировать некие сдерживающие факторы", - сказал Ивашов.

"Россия вряд ли вернет пограничников на таджикско-афганскую границу. И это не решило бы проблему наркотрафика и проникновения террористических групп. Граница Туркменистана остается практически открытой, у них людей не хватает, чтобы ее охранять", - сообщил он.

По словам Ивашова, в Таджикистане действует российская 201-ая военная база, но "она удерживает только одно направление".

Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в северном Афганистане. Там достаточно напряженная обстановка, поскольку уже, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ, - "ИФ")", - сказал он.

"У нас в Таджикистане, как вы знаете, размещена 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие Таджикистану в случае необходимости. Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - сказал Руденко.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Афганистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа. Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС.

Ударные и транспортно-боевые вертолеты российской военной базы в Таджикистане провели учение с пусками ракет на фоне обострившейся обстановке в Афганистане.