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Интерфакс-АВН

Новикомбанк организует финансирование экспортных контрактов УОМЗ в объеме 3 млрд рублей

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Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова".
Источник изображения: http://www.uomz.ru/

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк подписал на международной промышленной выставке "Иннопром-2021" соглашение с Уральским оптико-механическим заводом имени Э.С.Яламова (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") об организации финансирования экспортных контрактов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Сумма финансирования составит 3 млрд рублей", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

В сообщении приводятся слова заместителя председателя правления Новикомбанка Игоря Дубоносова, который отметил, что банк предлагает самые эффективные инструменты кредитования, интегрируя все доступные меры господдержки и привлекая средства институтов развития. "Наше сотрудничество начинается уже на уровне инвестиционной идеи, это позволяет оптимальным образом структурировать формат финансирования и минимизировать для наших партнеров стоимость привлеченных средств", - сказал он.

По словам генерального директора УОМЗ Анатолия Слудного, на которого ссылается пресс-служба, укрепление позиций на внешних рынках является одним из ключевых факторов роста предприятия не только с позиции бизнеса, но и с точки зрения качества выпускаемых изделий. "Мировой рынок намного крупнее российского, там гораздо выше конкуренция, а значит - больше требований к уровню производства", отметил он.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Ростех
УОМЗ
Швабе ОАО
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