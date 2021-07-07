Отражение нападения в море и стрельбы: на Sea Breeze отработали первый блок учений (Укрiнформ, Украина)

Украинские пограничники в рамках учений Sea Breeze – 21 отработали отражение атаки скоростных катеров на украинские корабли при их выходе из мест базирования. Артиллеристы провели стрельбы по надводным и воздушным целям. Против кого ведутся все эти военные приготовления? На фоне антироссийской риторики Киева ответ представляется очевидным.

Межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море на учениях "Си Бриз-2021".

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, сообщает Укринформ.

"Передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, плавание в строе, сигналопроизводство и контроль гражданского судоходства - основной перечень упражнений, отработанных перед второй частью морской компоненты - свободной игрой", - говорится в сообщении.

Просто на выходе из пункта базирования отрабатывался элемент отражения нападения скоростных маломерных катеров, а на соответствующем полигоне - артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Традиционно в международных тактических группах руководство различными учебными элементами распределяется среди участников поочередно. Во второй раз в таких масштабных маневрах флагман морской охраны "Григорий Куропятников", входя в тактическую группу с мощными представителями ВМС стран NATO, осуществлял руководство такими стратегическими эпизодами, как стрельбы, отражение нападения на суда, а также типично пограничными элементами - контроль гражданского судоходства, сигналопроизводства.

Корабль морской охраны "Поділля" в тактической группе с кораблями БО Грузии и ВМС ВСУ выполняли подобный перечень упражнений, но в других районах Черного моря.

Параллельно на Дунае проходит отработка запланированных элементов. Несмотря на существенное стратегическое значение крупнейшей судоходной реки региона и постоянное базирование там именно морских пограничников, их роль в обеспечении первичных действий и готовность как к оперативному противодействию собственными силами, так и к оказанию поддержки другим воинским формированиям, чрезвычайно важна.

В ГНСУ сообщили, что следующая - Дунайская фаза "Си Бриз-2021"