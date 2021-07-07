Журналистов будут пускать на МАКС по сертификату о вакцинации от COVID

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Журналисты смогут попасть на Международный авиакосмический салон МАКС-2021 только со свидетельством о вакцинации против коронавируса либо со справкой об отрицательном тесте ПЦР, говорится на сайте выставки.

"Доступ на территорию проведения салона осуществляется при условии наличия у каждого лица, на которого оформляется любой вид бейджа, документа, либо подтверждающего отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прохода на МАКС-2021, либо сертификата о вакцинации против COVID-19", - говорится в личном кабинете для аккредитации представителей СМИ.

МАКС-2021 планируется провести 20-25 июля в подмосковном Жуковском, с 23 по 25 июля салон будет открыт для массового посещения.

22 июня в Минпромторге РФ сообщили "Интерфаксу", что подготовка к МАКС-2021 продолжается, разрабатываются антиковидные меры совместно с Роспотребнадзором.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится в России с 1993 года каждые два года. Он проходит под патронажем президента РФ с его личным участием. Организаторами МАКС являются Минпромторг РФ и госкорпорация "Ростех", устроителем - АО "Авиасалон".

В настоящее время в связи с резким роста заболеваемости и числа госпитализаций из-за COVID-19 в Подмосковье запрещено проведение массовых мероприятий до 15 июля.

Согласно информации на официальном сайте МАКС, авиасалон собирает более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

В марте организаторы сообщили, что на МАКС-2021 собираются компании 40 стран.