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Интерфакс-АВН

Япония выступает за решение всех связанных с Тайванем проблем путем переговоров - вице-премьер страны

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Токио. Япония. Архивное фото
Токио. Япония. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В случае вторжения Китая Токио придется действовать вместе с США, чтоб защитить остров

Гонконг. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Японии Таро Асо заявил во вторник, что все непредвиденные ситуации, возникающие вокруг Тайваня. "должны решаться путем диалога".

"Мы должны думать о различных ситуациях, таких, как невозможность прохода через Тайваньский пролив. Трудно сказать в целом, что было бы экзистенциальной угрозой", - сказал он журналистам, добавив, что Токио "внимательно следит за ситуацией".

Накануне чиновник не исключил, что Япония может ограниченно реализовать своё право на коллективную самооборону в случае вторжения Китая на Тайвань, поскольку это может представлять угрозу для безопасности Японии.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
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