В ходе учений в Саратовской области Ту-95МС провели ночные условные пуски крылатых ракет

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения экипажи вывели авиационную, автомобильную и специальную техники из-под удара условного противника, а также выполнили условные пуски крылатых ракет.

"Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам. В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости", - приводит департамент слова командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.

Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.