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Интерфакс-АВН

Угроза террористической деятельности в Афганистане будет расти по мере вывода иностранных войск - Минобороны Великобритании

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Frank Augstein/AP/ТАСС

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Угроза терроризма в Афганистане будет нарастать после вывода оттуда войск иностранной коалиции, заявил в парламенте Великобритании министр обороны страны Бен Уоллес, сообщило издание The Times.

Он отметил, что решение США о выводе своих войск поставило Великобританию и других союзников по НАТО в "очень трудное положение" для продолжения афганской миссии.

"Мы поставлены в положение, когда тоже находимся на этом пути вывода (своих войск - ИФ), с сохранением всех рисков, которые могут возникнуть в будущем, в ближайшие десять-двадцать лет", - сказал министр парламентариям.

Он одновременно отметил, что Великобритания продолжит работать с афганским правительством и "сосредоточится на угрозах, которые исходят из Афганистана, и которые могут расти в направлении Великобритании и ее союзников".

Замминистра обороны Джеймс Хиппи при слушаниях в парламенте не исключил, что в случае необходимости британские военные смогут использовать базирующиеся на Кипре самолеты для нанесения ударов по террористам в Афганистане. Такая модель вмешательства извне сейчас используется при полетах над Сирией и Ираком.

Накануне газета The Telegraph со ссылками на свои источники сообщила, что Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане после вывода иностранных войск из страны.

Издание отметило, что задачей британских военных в Афганистане будет обучение афганских коллег и пребывание в рядах афганской армии в качестве советников, а также охрана посольства в Кабуле.

На фоне наступления талибов (движение Талибан запрещено в РФ как терррористическая организация - ИФ) по всему Афганистану газета цитирует одного из источников: "Талибы контролируют сельскую местность и просто ждут, когда коалиция уйдет. Они при каждой возможности совершенно ясно дают понять, что заключили мир с коалицией, а не с афганским правительством. Страна взорвется".

Вместе с тем, талибы предупредили, что сохранение части иностранного воинского контингента станет нарушением достигнутого с Вашингтоном в Дохе соглашения о выводе войск.

"Если они оставят свои силы в нарушение соглашения в Дохе, то наше руководство примет решение о том, как мы будем действовать. Мы бы отреагировали", - заявил телерадиокорпорации ВВС представитель талибов Сухайл Шахин.

В соответствии с соглашением талибы обязались прекратить нападения на иностранные войска до их полного вывода из Афганистана.

Шахин отметил, что иностранные посольства не будут нуждаться в вооруженной защите.

"Мы выступаем против иностранных вооруженных сил, а не против деятельности дипломатов, рабочих и неправительственных организаций и посольств. Это то, в чем нуждается наш народ. Мы не будем представлять для них никакой угрозы", - подчеркнул он.

Как сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на афганских военных, американцы уже покинули афганскую авиабазу Баграм.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Кипр
Россия
Сирия
США
Проекты
NATO
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