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Интерфакс-АВН

Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане - СМИ

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Американские солдаты в Афганистане
Американские солдаты в Афганистане.
Источник изображения: reuters.com

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы, сообщает Associated Press со ссылкой на афганских военных.

"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм", - заявил агентству новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается, что прежде, чем афганская армия смогла взять под контроль аэродром, находящийся примерно в часе езды от Кабула, на него вторглись мародеры, которые, по данным афганских военных, грабили казармы и рылись в гигантских складских палатках.

По словам одного из военных, нападение грабителей спровоцировало то, что в течение 20 минут после молчаливого ухода военных США на базе было отключено электричество и авиабаза погрузилась во тьму.

Он отметил, что еще через три дня после ухода американских военных, афганские солдаты все еще собирали кучи мусора, оставленные мародерами.

Ранее в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм в Афганистане в рамках операции по выводу войск из этой страны. По данным агентства Associated Press, это означает, что большинство из контингента в 2,5-3,5 тыс. американских военных уже не на афганской территории.

Центральное командование вооруженных сил США в свою очередь сообщало, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

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Страны
Афганистан
США
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