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ТАСС

Военные РФ контролируют действия разведывательного корабля ВМС Франции в Японском море

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Dupuy de Lome
Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome.
Источник изображения: slon.fr

По информации из открытых данных, корабль "Дюпюи-де-Лом" ведет радиоэлектронную разведку

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Военный восточный округ контролирует действия французского разведывательного корабля "Дюпюи-де-Лом" в Японском море. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпюи-де-Лом" ВМС Франции", - сказали в центре.

Большой разведывательный корабль ВМС Франции "Дюпюи-де-Лом" в последний раз был замечен в совместной с США разведывательной операции в Черном море в сентябре 2020 года. Тогда он осуществлял наблюдение за российскими стратегическими военными учениями "Кавказ-2020". Согласно информации из открытых данных, корабль "Дюпюи-де-Лом" ведет радиоэлектронную разведку в интересах управления военной разведки Франции.

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