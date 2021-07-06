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Das Erste: «катастрофа исторического масштаба» — на Филиппинах разбился военный самолёт - ИноТВ

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На юге Филиппин разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules
На юге Филиппин разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules.
Источник изображения: Reuters

На юге Филиппин разбился военно-транспортный самолёт C-130 Hercules с 96 людьми на борту, сообщает Das Erste. Половина из них погибла, остальные получили ранения, несколько человек пропали без вести. В результате инцидента, к которому вероятнее всего привела ошибка пилота, умерли также три гражданских. Это «катастрофа исторического масштаба», самое худшее авиапроисшествие страны за последние 30 лет, констатирует немецкий телеканал.

В Филиппинах произошло крушение военно-транспортного самолёта C-130 Hercules, сообщает Das Erste. В результате инцидента погибло как минимум 45 человек: 42 члена экипажа и три гражданских на земле. 49 солдат ранены, пятеро пропали без вести. Это «катастрофа исторического масштаба», самое худшее авиапроисшествие страны за последние 30 лет, констатирует немецкий телеканал.

Самолёт вылетел с военно-воздушной базы вблизи Манилы в сторону острова Холо, находящегося в южной части Филиппин. Там армия борется с группировками исламистов. Но вариант того, что C-130 попал под обстрел, маловероятен, заявили в вооружённых силах страны.

По имеющейся информации, пилот промахнулся мимо ВПП во время посадки, после чего попытался уйти на второй круг, но самолёт рухнул в нескольких километрах от аэропорта. Офицер филлипинских ВВС отметил, что взлётно-посадочная полоса на острове Холо короче обычного, из-за чего в случае ошибки самолётом трудно маневрировать.

Некоторые солдаты выпрыгнули за борт до момента столкновения с землёй, что спасло их от взрыва. Многие из пассажиров только недавно завершили общую военную подготовку и должны были заступить на службу в регионе, отмечает Das Erste.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Филиппины
Продукция
C-130
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