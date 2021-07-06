Завершён очередной этап разработки гибридной силовой установки для летательных аппаратов - пресс-служба ОДК

Поставлена новая цель - разработка ГСУ морского применения, заявил генконструктор

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Пройден первый контрольный рубеж по проекту "Создание гибридной силовой установки (ГСУ)", головным исполнителем которого является АО "ОДК-Климов", сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Первый контрольный рубеж - это важный этап проекта для оценки текущей ситуации, утверждения поставленных целей, определения новых задач и согласования бюджета. Утверждены требования к созданию демонстратора ГСУ на базе ВК-650В. Поставлена новая цель - разработка ГСУ морского применения мощностью 200-250 кВт", - отметил генеральный конструктор АО "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении.

По информации пресс-службы, итогом второго контрольного рубежа должно стать изготовление демонстратора ГСУ для авиации. Будут отработаны основные технические решения, осуществлен выход на мощность около 150 кВт. Всего по проекту ГСУ запланировано четыре контрольных рубежа, последний - в 2024 году, когда будут проведены испытания демонстраторов ГСУ, сформированы проекты технических заданий на опытно-конструкторские работы ГСУ и подготовлены предложения по внедрению изделий.

Ранее сообщалось, что потенциальными объектами применения ГСУ в авиации являются лёгкие многоцелевые вертолёты, перспективные беспилотные (опционально пилотируемые) летательные аппараты взлётной массой две-восемь тонн, самолёты местных воздушных линий, аэротакси, бизнес-авиация, летательные аппараты вертикального взлета и посадки.

"Морские гибридные силовые установки могут быть установлены на скоростные маломерные суда различного назначения, в том числе разъездные суда, спасательные, лоцманские, патрульные. Кроме того, полученный научно-технический задел будет использован для создания ГСУ судов большей размерности", - сказано в сообщении.