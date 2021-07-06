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Naked Science

Россия подписала соглашение на размещение в Африке станции, которая будет искать космический мусор

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Источник изображения: naked-science.ru

«Роскосмос» подписал соглашение, позволяющее разместить на территории ЮАР станцию поиска космического мусора. Это будет второй из четырех специализированных комплексов, который создают в рамках программы.

О подписании договора на размещение станции по поиску космического мусора со ссылкой на «Роскосмос» сообщил ТАСС. Комплекс будет выявлять объекты на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Его производитель — НПК «Системы прецизионного приборостроения».

Станция оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) займется определением угловых координат объектов и сверкой с данными, которые внесены в базу данных. Полученная информация будет передаваться в центр сбора и обработки данных.

Технически комплекс предназначен для автономного поиска и выявления объектов на высотах от 120 до 40 тысяч километров и способен обнаруживать космические объекты, которые имеют блеск до 18-й звездной величины.

Новая станция станет вторым из четырех специализированных комплексов, которые создают для анализа ситуации с космическим мусором. Последнее напрямую влияет на безопасность пусков.

Первую станцию открыли в апреле 2017 года в Бразилии, на территории обсерватории Пико-дос-Диас (OPD), которая находится в 37 километрах к западу от Итажубы (штат Минас-Жерайс).

Российская станция оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», установленная в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD). Итажуба (штат Минас-Жерайс), апрель 2017 года

Источник изображения: EPTV

Об опасности, которую представляет космический мусор, известно давно. По мнению ряда ученых, если ничего не изменится, нас ждут катастрофический рост количества объектов орбитального мусора на низкой опорной орбите и, как следствие, невозможность дальнейшего освоения космоса.

Сейчас страны прилагают активные усилия по сбору космического мусора. В прошлом году европейцы начали проектировать аппарат Clearspace-1, призванный помочь землянам решить эту проблему. Он будет выявлять подлежащие утилизации объекты при помощи датчиков. После обнаружения обломков Clearspace-1 приблизится к ним и захватит при помощи роботизированной «руки».

ClearSpace-1

Источник изображения: École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Также в 2020-м стало известно, что Японское агентство аэрокосмических исследований создаст спутник, который будет утилизировать космический мусор с помощью лазера, сбивая объекты в атмосферу, где они будут сгорать. Как тогда сообщалось, запустить аппарат могут примерно через несколько лет.

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