В РФ будут бороться с использованием криптовалют в противоправных целях - Совбез

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Новая редакция Стратегии национальной безопасности позволит решить вопросы, связанные с оборотом оружия, и бороться с использованием цифровых валют в незаконных целях, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.

"В новой редакции Стратегии впервые поставлена задача по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях", - заявил Гребенкин журналистам в понедельник.

По его словам, также стоит задача повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.