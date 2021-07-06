Войти
Интерфакс-АВН

В РФ будут бороться с использованием криптовалют в противоправных целях - Совбез

692
0
0
Александр Гребенкин
Александр Гребенкин.
Источник изображения: v-pravda.ru

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Новая редакция Стратегии национальной безопасности позволит решить вопросы, связанные с оборотом оружия, и бороться с использованием цифровых валют в незаконных целях, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.

"В новой редакции Стратегии впервые поставлена задача по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях", - заявил Гребенкин журналистам в понедельник.

По его словам, также стоит задача повысить эффективность деятельности по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Блокчейн
Похожие новости
22.12.2020
Более 95% вложений в стартапы в России приходится на сферу AI
03.12.2020
«Швабе» рассказал о медицинской промышленности в эпоху коронавируса
06.11.2020
АО "ОДК-Климов" в числе лучших экспортеров России
20.10.2020
Северокорейские хакеры нацелились на российский ОПК
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
02.07.2018
Блокчейн оденут в камуфляж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане