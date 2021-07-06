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Интерфакс-АВН

Проблема несоответствия транспортника Ил-112В техзаданию Минобороны РФ пока не решена - Борисов

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Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: facebook.com/pao.ilyushin

Воронеж. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В пока не соответствует техническому заданию Минобороны РФ, сообщил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - заявил Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), где производят эти машины.

По словам Борисова, на третьем самолете завод должен обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик, однако пока "свои обязательства перед министерством обороны вы в этом плане еще не выполнили".

"Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал "Интерфакс", на момент своего первого полета в 2019 году Ил-112В не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. В октябре 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что массу Ил-112В необходимо снизить примерно на 2 тонны.

В августе 2020 глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Минобороны РФ в 2021 году получит два легких транспортника Ил-112В для последующих госиспытаний. Он подчеркнул, что на этих самолётах проведены мероприятия по снижению массы, поэтому они будут полностью соответствовать техзаданию Минобороны.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
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