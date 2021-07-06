Войти
Интерфакс-АВН

Секретарь СБ Армении на фоне ситуации на границе с Азербайджаном призвал генсека ОДКБ проявить сдержанность в вопросе формулировок

698
0
0
Вид Еревана. На заднем плане - гора Арарат, находящаяся на территории Турции
Вид Еревана. На заднем плане - гора Арарат, находящаяся на территории Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Создавшуюся обстановку нельзя характеризовать в качестве инцидента. Для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе на месте целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ

Ереван. 5 июля. ИНТЕРФАКС - В Армении выразили несогласие с формулировкой ОДКБ о "пограничном инциденте" с Азербайджаном, призвав к сдержанности.

"Сегодня я провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Выразил озабоченность в связи с некоторыми формулировками и оценками, содержащимися в заявлении генсека ОДКБ от 3 июля. Я выразил уверенность, что создавшуюся ситуацию нельзя характеризовать в качестве инцидента, поскольку уже длительное время как военнослужащие Азербайджана не покидают суверенную территорию Армении", - написал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, учитывая, что действия Азербайджана являются "неприкрытой попыткой захвата части суверенной территории Армении, я подчеркнул, что необходимо проявить сдержанность в вопросе формулировок на уровне секретариата ОДКБ, чтобы не поставить под удар конструктивные усилия, направленные на развязку ситуации".

"Я также заявил, что для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе на месте целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ".

3 июля генсек ОДКБ Станислав Зась заявил журналистам, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава Организации.

"Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал Зась.

По его оценке, эскалации конфликта не наблюдается. "В принципе говорить о том, что сейчас там ситуация как-то нарастает, не приходится. (...) Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что ОДКБ постоянно мониторит обстановку на юге Армении.

"Решение о формировании мониторинговой группы не принималось, хотя, конечно же, ситуация отслеживается", - сказал генсек, добавив, что организация получает необходимую информацию из многих источников, включая армянскую сторону и российских миротворцев.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

27 мая Пашинян предложил Азербайджану развести подразделения вооруженных сил двух стран от границы и разместить там международных наблюдателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.05.2021
Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе
08.04.2021
Пашинян на встрече с Путиным затронул вопрос о военнопленных, предлагает обсудить тему ПВО
27.01.2021
Армен Геворкян: почему началась и продолжалась война? (News.am, Армения)
10.11.2020
Российско-турецкая группа: Путин и Эрдоган договорились по Карабаху
02.11.2020
Эксперт исключает военное вмешательство России в конфликт в Карабахе
16.05.2019
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане