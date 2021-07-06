Секретарь СБ Армении на фоне ситуации на границе с Азербайджаном призвал генсека ОДКБ проявить сдержанность в вопросе формулировок

Создавшуюся обстановку нельзя характеризовать в качестве инцидента. Для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе на месте целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ

Ереван. 5 июля. ИНТЕРФАКС - В Армении выразили несогласие с формулировкой ОДКБ о "пограничном инциденте" с Азербайджаном, призвав к сдержанности.

"Сегодня я провел телефонный разговор с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Выразил озабоченность в связи с некоторыми формулировками и оценками, содержащимися в заявлении генсека ОДКБ от 3 июля. Я выразил уверенность, что создавшуюся ситуацию нельзя характеризовать в качестве инцидента, поскольку уже длительное время как военнослужащие Азербайджана не покидают суверенную территорию Армении", - написал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, учитывая, что действия Азербайджана являются "неприкрытой попыткой захвата части суверенной территории Армении, я подчеркнул, что необходимо проявить сдержанность в вопросе формулировок на уровне секретариата ОДКБ, чтобы не поставить под удар конструктивные усилия, направленные на развязку ситуации".

"Я также заявил, что для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе на месте целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ".

3 июля генсек ОДКБ Станислав Зась заявил журналистам, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава Организации.

"Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем", - сказал Зась.

По его оценке, эскалации конфликта не наблюдается. "В принципе говорить о том, что сейчас там ситуация как-то нарастает, не приходится. (...) Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что ОДКБ постоянно мониторит обстановку на юге Армении.

"Решение о формировании мониторинговой группы не принималось, хотя, конечно же, ситуация отслеживается", - сказал генсек, добавив, что организация получает необходимую информацию из многих источников, включая армянскую сторону и российских миротворцев.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

27 мая Пашинян предложил Азербайджану развести подразделения вооруженных сил двух стран от границы и разместить там международных наблюдателей.