АО "Уральский завод гражданской авиации" – в производстве уже 50-й самолет L-410

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) - авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. В компанию входят производственный центр по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, авиастроительные мощности, инженерный центр, а также ряд дочерних, зависимых и обособленных компаний. Общее количество сотрудников - более 4300 человек.

По итогам 2020 г выручка "Уральского завода гражданской авиации" (АО УЗГА) составила 25,2 млрд руб. Выручка предприятия была сформирована тремя основными дивизионами - "Двигатели", "Самолеты", "Инженерный центр".

Самолет L-410 в сборочном производстве АО "УЗГА", июль 2021 года (с) ЦАСТ

Общий вид сборочного производства L-410 на АО "УЗГА", июль 2021 года (с) ЦАСТ

Локализация производства самолетов L-410 достигла глубокой фазы, июль 2021 года (с) ЦАСТ

Выручка дивизионов "Самолеты" и "Инженерный центр" составила более половины от общей выручки компании, сформировавшись за счет реализации программ производства, в том числе пассажирского самолета Л-410, учебно-тренировочного Да-42. Инженерный центр, созданный в 2017 г., уже сейчас работает над линейкой из семи летательных аппаратов и ведет 20 конструкторских работ различной тематики.

Этот результат демонстрирует, что АО УЗГА уже стала авиастроительным предприятием, прошедшим несколько этапов большого пути: от авиаремонтных работ к лицензионному производству авиационной техники, а затем - к ее самостоятельному проектированию и выпуску.

Самолет Diamond DA-42 в сборочном производстве АО "УЗГА", июль 2021 года (с) ЦАСТ

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) собрало первый самолет Diamond DA42 по полному циклу производства. На предприятии освоено производство композитных деталей фюзеляжа этого воздушного судна на станках, поставленных разработчиком машины - австрийской компанией Diamond Aircraft. Ранее на УЗГА осуществлялась лицензионная сборка DA-42 из импортных комплектующих.

Станок для производства композитных материалов на АО "УЗГА", июль 2021 года (с) ЦАСТ

Процесс создания композитных агрегатов для самолета Diamond DA-42, июль 2021 года (с) ЦАСТ

На учебной версии самолета DA42T для российских летных училищ, авионика Garmin заменена на бортовой комплекс разработки Раменского ПКБ, июль 2021 года (с) ЦАСТ

Исполнительный директор АО УЗГА Сергей Федоров: "Мы предполагаем, что в 2021 г выручка компании увеличится примерно до 30 млрд руб. Этот рост будет обеспечен прежде всего за счет развития дивизионов "Самолеты" и "Инженерный центр. Наша компания стремится стать лидером в разработке и производстве самолетов для малой и региональной авиации, а также учебно-тренировочных самолетов. Для повышения эффективности бизнеса мы ведем вертикальную интеграцию по основным агрегатам и системам, включая производство двигателей, БРЭО, систем управления и связи. Это масштабная задача для этого сегмента рынка и для ее реализации мы планируем капвложения до 2030 г в объеме 11 млрд руб".

Самолеты на летно-испытательной станции АО "УЗГА", июль 2021 года (с) ЦАСТ

Общий вид производства самолетов АО "УЗГА", июль 2021 года (с) ЦАСТ

Общие данные о предприятии