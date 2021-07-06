Борисов: завод в Воронеже до 2030 года будет производить самолеты на базе Ил-96

Вице-премьер также сообщил, что сервис и ремонт правительственных Ил-96 специального летного отряда "Россия" могут организовать во Внуково

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) будет загружено производством широкофюзеляжных самолетов на базе Ил-96 до 2030 года. Об этом сообщил на совещании на предприятии вице-премьер Юрий Борисов.

"Я считаю, что самые тяжелые времена для завода пройдены. Еще три года назад мы гадали, что сделать с ВАСО. Сегодня, по-моему, такие вопросы не стоят на повестке дня. Программы определены. По крайней мере на 10 лет объемы заказов по 96-й машине [Ил-96] проглядываются", - сказал он.

Борисов также сообщил, что сервис и ремонт правительственных Ил-96 специального летного отряда (СЛО) "Россия" может быть организован во Внуково. "Очень важный вопрос, как вы будете организовывать в интересах своего основного заказчика - СЛО "Россия" - сервисные и ремонтные работы. Вопрос непростой, связан с подготовкой инфраструктуры. Прозвучали мнения, что лучше переносить во Внуково задачи по ремонту. Может быть и так", - сказал он.

В настоящее время производство и ремонт самолетов организованы в Воронеже, аэропорт "Внуково" является базовым для СЛО "Россия".

Производство Ил-96-300

Производство очередного широкофюзеляжного самолета Ил-96-300 завершено, в производстве на заводе в Воронеже находится еще три машины, рассказал Борисов. Он присутствовал при передаче самолета на летно-испытательную станцию на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.

"Очередная выкатка широкофюзеляжного самолета Ил-96 сегодня состоялась. Это абсолютная правда: вам есть чем гордиться. Единственный авиационный завод, который способен строить такие замечательные лайнеры. Судьба у этого самолета еще очень долгая. В планах ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация] - ремоторизация этого самолета, оцифровка. Я думаю, он еще очень долго будет бороздить воздушные просторы нашей с вами родины", - сказал Борисов.

Всего в производстве в разной степени готовности находятся четыре машины, и есть перспективы по дополнительной загрузке предприятия новыми контрактами, добавил вице-премьер.

В самолетах данной серии используются только отечественные комплектующие, установлены самые современные системы и оборудование, в том числе пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные. После проведения комплекса предполетных мероприятий машина пройдет воздушные испытания и будет передана заказчику.