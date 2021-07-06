Hlídací Pes (Чехия): не капитулировать и не заискивать. Решимость чешских политиков противостоять врагу тает

Автор осуждает власти за отсутствие решимости противостоять врагу, то есть России. В пример он приводит реакцию президента Земана на инцидент с Врбетице. О капитуляции, однако, и речи не идет, есть только бездоказательность обвинений, чего автор не замечает. Как не замечает он и заискиваний чешских политиков перед более сильными союзниками.

Споры о давно прошедших событиях сегодня могут показаться бессмысленными. У нас ведь уже другие заботы, и зачем нам обсуждать, могли ли мы в 1938 году поступить иначе? Правда, споры о мюнхенской капитуляции или отказе от сопротивления и нормализации после вторжения в 1968 году выглядят не такими уж и абсурдными, если обратиться к тому, что в 2014 году Россия совершила у нас в Врбетице после нападения на Украину. Немаловажно и то, как мы ведем себя после разоблачения российского нападения на нас в Врбетице.

Тем не менее остается вопрос, почему чехословацкая армия, генеральный штаб и граждане хотели защищаться, а политики, прежде всего президент Бенеш, нет? Почему, скажем, Финляндия сопротивлялась превосходящим силам Советского Союза, напавшего на нее, а Норвегия, как и мы, капитулировала, а потом стала коллаборационистом. Самый сложный пример - это, по мнению некоторых, "напрасное сопротивление" поляков, которые, подвергшись нападению Гитлера с одной стороны и Сталина с другой (по договору с Гитлером), в итоге потерпели поражение.

Кстати, для нас также важен пример Израиля, который с самого начала своего существования не раз сталкивался с превосходящими силами и оказывался в окружении враждебных соседей, но сумел защититься, за что его у нас давно уважают. Но мы не Израиль… Почему?

Споры не лишнее

Споры о давно прошедшем сегодня могут показаться бессмысленными. У нас ведь уже другие заботы, и зачем нам обсуждать, могли ли мы в 1938 году поступить иначе? Но если вспомнить, во что обошлась капитуляция нам как государству, как обществу; сколько жизней она унесла, вылившись в геноцид евреев и цыганских граждан Чехословакии; сколько участников сопротивления были казнены, сколько погибло в небе над Лондоном, в Африке, на склонах Карпат… Прибавьте сюда еще жизни, уничтоженные коммунизмом, царившим полвека, и вы уже не сможете не спросить, а стоила ли того капитуляция Гитлеру?

Я уже не говорю о возможности военной обороны от советского вторжения в 1968 году. Говорят, мы никак не могли защищаться, и какой ценой… Высокопоставленные руководители в Москве говорят нам сегодня, что русские долгое время содержали и кормили нас, а мы, как паразиты, позволяли себя содержать, покупали нефть по льготным ценам, сырье и все, что Советский Союз отрывал от сердца, потому предпочитал помогать союзникам. Теперь в глазах русских мы просто поменяли их на американцев и Запад, которым позволяем себя содержать.

Как же так, что Москва официально выставляет нас неполноценными паразитами? Как утверждают эксперты по России, нынешний российский правящий класс действительно нас так и оценивает.

Споры о мюнхенской капитуляции или отказе от сопротивления и нормализации после вторжения в 1968 году выглядят не такими уж и абсурдными, если обратиться к тому, что в 2014 году Россия совершила у нас в Врбетице после нападения на Украину. Немаловажно и то, как после разоблачения российского нападения на нас в Врбетице мы ведем себя, как защищаемся и какие действия предпринимаем для наказания виновных. С одной стороны, понятно, что русские не колебались, принимая решение о нападении на склад боеприпасов на чужой территории и его подрыве, и не задумывались о жертвах. Просто им казалось, что подобное у нас они могут себе позволить, а мы смолчим.

Почему Земан оправдывает русских

С другой стороны, если президент и зампредправительства действительно подумывали смолчать о нападении в обмен на вакцину или проведение в Праге встречи президентов США и России, то русские несильно ошибались, оценивая нас. Получается, первой мыслью наших руководителей было не наказать агрессора, а договориться с ним, поддаться, капитулировать и что-нибудь выиграть для себя.

Земан попытался поставить под сомнение ответственность русских за нападение, не хотел обвинять Россию в государственном терроризме и даже защищал ее во время визита в Вену. Глава государства, которое подверглось вооруженной агрессии и отказалось защищаться, занял капитулянтскую позицию.

Напомню, что всего за несколько дней до того, как Гаагский трибунал подтвердил пожизненный срок военному преступнику - сербскому генералу Младичу, тот же Земан извинялся перед "сербским народом" за операцию НАТО, которая положила конец этническим чисткам в Косово, а также истреблению мирных жителей в Сараево.

Устами главы нашего государства мы также оправдали резню в Сребренице, которую можно сравнить, пожалуй, только с Лидице? А ведь мы тогда сидели в Совете безопасности и наблюдали, как нидерландским голубым каскам отказали в поддержке с воздуха, хотя они могли расправиться с настоящими сербскими головорезами генерала Младича.

Извинения за авиационный удар НАТО по сербским военным, а затем инфраструктурным объектам, положивший конец войне в обезумевшей бывшей Югославии, - это извинения за усилия, которые тогда приложили наши союзники по НАТО, чтобы остановить войну.

Тогда не прошло и недели, как мы вступили в альянс, и поэтому мы не участвовали в той операции. Чешское правительство во главе с Земаном лишь формально поддержало эту операцию в демократическом НАТО. Таким образом, мы извинились за союзников и плюнули в их сторону? Что эти союзники могут подумать о нашей способности и воле к обороне?

Вероятно, (и это неслучайно) именно союзники помешали Земану и правительству покориться и капитулировать после поступления информации о российской причастности к взрывам в Врбетице.

Только раздутое российское посольство

Поведение наших руководителей по отношению к союзникам по НАТО и наше маневрирование вокруг российского нападения в Врбетице, несомненно, подлежит расследованию. Поэтому мы постоянно к этому возвращаемся.

Может выйти так, что единственным последствием хоть сколь-нибудь значимым для нашей безопасности в итоге окажется сокращение штата российского посольства. Подсчитать убытки и добиться их компенсации от России, по-видимому, выше наших сил. Но останется осадок от ситуации, когда союзники не дали нам снова капитулировать и когда они с недоверием отшатнулись от нас, когда речь зашла о совместных шагах против Кремля, так как хотели избежать позора. А он уже был, когда после обвинений в адрес России Земан распространил дезинформацию о том, что мы производим "Новичок", который Кремль применил в Солсбери.

Давайте останемся на уровне гипотез, так как нам уже не изменить ни мюнхенской капитуляции, ни отказа от сопротивления и последующих гонений на собственный народ после советской оккупации Чехословакии в 1968 году.

Гипотеза такая. По-видимому, из-за капитуляций в прошлом мы страдаем от серьезного комплекса жертвы, поддаемся враждебным ударам и не способны защищаться, какими бы ни были риски и потери. Этот комплекс очевиден не только в политике и обороне. Его видят и наши враги, а также, к сожалению, наши союзники.

Как и во времена Мюнхенского сговора, сегодня наша армия по-прежнему способна справляться с трудными ситуациями, участвовать вместе с союзниками в боевых операциях и защищать демократический мир. Но также пример президента и его приспешников говорит нам о том, что сегодня наша решимость и способность противостоять врагу в прямом столкновении тает на глазах. Не капитулировать и не заискивать, чтобы избежать силовой конфронтации, а оставаться государством, стоящим на собственных ногах, каким бы сильным ни был противник.

Многие связывают это поведение наших руководителей с их нравственной и политической деградацией. Конечно, этого исключить нельзя, как и пресловутое "швейковство" и кверулянство. Но по своей сути и последствиям это пример комплекса жертвы, с которым как раз и связано капитулянтство и пораженческое поведение.

В наших интересах наконец избавиться от этого комплекса жертвы и капитулянтства. Чем быстрее, тем лучше.

Иван Габал (Ivan Gabal)