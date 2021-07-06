Незначительная часть британских военных останется в Афганистане после вывода войск коалиции - СМИ

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане после вывода иностранных войск из страны, сообщила газета The Telegraph со ссылками на свои источники.

Окончательного решения еще нет, его должен будет принять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам заседания Совета нацбезопасности в понедельник, пишет издание.

Оно отмечает, что задачей британских военных в Афганистане будет обучение афганских коллег и пребывание в рядах афганской армии в качестве советников.

На фоне наступления талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация). по всему Афганистану газета цитирует одного из источников: "Талибы контролируют сельскую местность и просто ждут, когда коалиция уйдет. Они при каждой возможности совершенно ясно дают понять, что они заключили мир с коалицией, а не с афганским правительством. Страна взорвется".

Как сообщили накануне пакистанские СМИ, за 24 часа талибы взяли под контроль еще 13 районов Афганистана. Часть районов афганская армия сдает талибам без боя. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

Ранее сообщалось, что более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана.

The Telegraph сообщает, что пока все крупные города и поселки остаются под контролем афганского правительства, но темпы продвижения талибов встревожили Вашингтон и его союзников по НАТО. Аналитики прогнозируют, что правительство может пасть в течение 6 - 12 месяцев.

Президент США Джо Байден в пятницу минувшей недели опроверг сообщения СМИ о том, что завершение уже ведущегося вывода американских войск из Афганистана ожидается в ближайшие дни, Вашингтон закончит этот процесс, как и планировалось, к сентябрю, заявил он.

Ранее на прошлой неделе телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации, сообщил, что около 1 тыс. военнослужащих США после официального вывода войск могут остаться в стране для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта города.

Контроль над кабульским аэропортом в Вашингтоне связывают с "продолжением дипломатического присутствия" США в Афганистане.