Пентагон опроверг сообщения об обстреле базы США в Сирии

Информация об обстреле базы Соединенных Штатов, расположенной на территории Сирии, не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил официальный представитель Пентагона Уэйн Маротто.

«Сведения о том, что база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, недостоверны», — сообщил представитель американского ведомства у себя на странице в Twitter.

Речь идет о сделанной ранее этим днем публикации новостного портала Al Arabiya со ссылкой на сообщение от Сирийской обсерватории по правам человека. Издание рассказало о ракетном обстреле крупнейшей американской базы в Сирии Аль-Омар.