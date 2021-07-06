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Известия.ru

Пентагон опроверг сообщения об обстреле базы США в Сирии

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Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Picture Alliance/Ameer Al Mohammedaw

Информация об обстреле базы Соединенных Штатов, расположенной на территории Сирии, не соответствует действительности. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил официальный представитель Пентагона Уэйн Маротто.

«Сведения о том, что база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, недостоверны», — сообщил представитель американского ведомства у себя на странице в Twitter.

Речь идет о сделанной ранее этим днем публикации новостного портала Al Arabiya со ссылкой на сообщение от Сирийской обсерватории по правам человека. Издание рассказало о ракетном обстреле крупнейшей американской базы в Сирии Аль-Омар.

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Страны
Сирия
США
Проекты
ОБСЕ
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