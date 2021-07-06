Асахи симбун (Япония): первый оборонный бюджет Байдена рассказывает о стратегии корпуса морской пехоты США против Китая

Военное противостояние США и Китая может быть спровоцировано проблемами Тайваня и Южно-Китайского моря. В Америке понимают, что нынешний Китай может оказаться им не по зубам. Поднебесная наращивает военную мощь «поразительными темпами», и это заставило Байдена начать менять стратегию США по противостоянию китайским ВМС, пишет автор.

В первых шагах администрации Байдена по формированию оборонного бюджета в глаза бросается отличие от администрации Трампа. Это - бюджет на ВМС, в частности, сокращение суммы бюджетной заявки на строительство новых военных кораблей, составляющих основу концепции создания большого флота, которая являлась одной из центральных идей предыдущего президента.

При администрации Трампа была радикально пересмотрена американская оборонная политика. Было объявлено, что Китай и Россия являются основными военными угрозами. Также заявили об укреплении системы для победы в противостоянии с военно-морскими силами Китая, которые развиваются стремительными темпами.

В связи с этим одной из важнейших задач американских вооруженных сил стала перестройка военно-морского флота. Была поставлена конкретная цель, заключающаяся в увеличении количества кораблей до 355 единиц.

Тем не менее прошло почти полгода с момента инаугурации администрации Байдена, и, анализируя первый для новой власти оборонный бюджет на следующий год, становится понятно, что темпы строительства большого флота уже начали замедляться.

В свете предполагаемой конфронтации с Китаем представители ВМС США пытаются максимально увеличить свою мощь в рамках ограниченного бюджета (например, разрабатывают и строят беспилотные корабли, которые можно производить по относительно низкой цене).

А Корпус морской пехоты США, который входит в состав военно-морского флота с точки зрения бюджета и тесно интегрирован с ним с точки зрения стратегии, представил бюджетный запрос на создание силы, которая поможет максимально эффективно противостоять китайским военно-морским силам в сотрудничестве с ВМС США.

Первым делом Корпус морской пехоты потребовал обеспечить ему противокорабельные ракеты и зенитно-ракетные комплексы. Это конкретный пример неуклонно и последовательно развивающейся стратегии морской пехоты по противостоянию китайским военно-морским силам при администрации Байдена во главе с комендантом Корпуса морской пехоты Дэвидом Бергером, который занял эту должность еще при администрации Трампа.

Армия США (чей основной условный противник - китайские войска), в частности, Корпус морской пехоты, который находится на переднем крае вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами, реорганизует структуры, а также пересматривает закупки техники или избавляется от некоторых ее видов, чтобы радикально изменить базовую стратегию и приступить к ее реализации с целью противостояния китайской армии, наращивающей военную мощь поразительными темпами. Если попытаться дать определение новой стратегии Корпуса морской пехоты США в отношении Китая одной фразой, то она будет выглядеть так - "стратегия преграждения доступа Китая".

Долгое время Корпус морской пехоты придерживался стратегии нападения на вражеские территории - высадка на береговой линии врага (в данном случае на береговой линии китайских островов и материкового Китая) для создания передовой базы и дальнейшее продвижение вглубь материка вместе с прибывающими американскими воинскими частями.

Однако от нее отказались и разработали новую тактику: поджидать на первой цепочке островов (остров Борнео - Филиппины - Тайвань - острова Нансей - Кюсю) китайский флот и ВВС, которые предположительно вторгнуться туда из Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, после чего совместно с американскими ВМС и ВВС дать им отпор при помощи противокорабельных ракет, а также ракет "земля-воздух", преградив им доступ в данный регион.

Последнюю четверть века китайские военные реализовывали стратегию преграждения доступа американским силам (китайские военачальники называют это "активной оборонной стратегией", а американские - "система ограничения/блокирования доступа"): предполагая, что американские войска вторгнутся на территорию Китая из Тихого океана, они были готовы встретить их огнем в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также западной части Тихого океана, чтобы держать американские морские силы подальше от китайской территории. Новая тактика Корпуса морской пехоты США - это как раз зеркальное отображение такой стратегии.

Многие аналитические центры и военные эксперты по вопросам вооруженных сил и безопасности, полагают, что военное противостояние между США и Китаем, скорее всего, будет спровоцировано проблемами Тайваня и Южно-Китайского моря. В такой ситуации морские силы США, опирающиеся на авианосный флот, не смогут угрожать и сдержать китайскую армию, как это было во времена превосходства американской мощи над китайской.

Это связано с тем, что, как признало само руководство ВМС США в прошлом году, морские силы Китая уже догоняют американские, а некоторые подразделения (например, ракетные силы большой дальности) уже превзошли США.

Поэтому Пентагон переключился на такую тактику: когда военное столкновение с Китаем станет неизбежным, Корпус морской пехоты быстро развернет на первой цепи островов, которые пока не находятся под контролем Китая, подразделения с противокорабельными системами, а также ракетами "земля-воздух" и вместе с военно-морскими силами, развернутыми в водах вокруг первой цепи островов, военно-воздушными силами, базирующимися на авиабазах в том же районе, и флотом авианосцев, находящимся в морском районе за первой цепью островов, будут поджидать приближающиеся китайские военно-морские подразделения.

И, если китайский флот или ВВС начнут вторжение на первую цепь островов (Тайвань, Спратли и Сакисима), авангард корпуса морской пехоты нанесет ракетный удар по китайским военно-морским силам, - в этом и будет состоять стратегия преграждения доступа.

Бюджетный запрос Корпуса морской пехоты, в котором приоритет отдан противокорабельным силам и ракетам "земля-воздух", свидетельствует о том, что он хочет как можно скорее построить подобную систему для реализации вышеупомянутой стратегии. Таким образом, Корпус морской пехоты США и другие американские войска радикально изменили свою стратегию, организационную структуру и технику, чтобы реагировать на резкое усиление морских войск Китая.

Между тем стратегия сил самообороны Японии для островов Сенкаку основана на идее о том, что китайские войска уже захватили этот архипелаг. На это указывает термин "отвоевание островов". То есть точно так же, как американские силы отвоевывали тихоокеанские острова, оккупированные Японией во время Второй мировой войны (некоторые из островов были американской территорией), так и Токио придерживается устаревшей стратегии по возвращению захваченных островов.

Если правительство Японии не разработает и не будет реализовывать новую стратегию в ответ на изменения в вооруженных силах Китая и смену американской тактики, оно не сможет обеспечить национальную оборону.

Дзюн Китамура (Jun Kitamura)