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Интерфакс-АВН

Свыше 20 судов задействуют для решения задач обеспечения кораблей-участников Главного военно-морского парада в Петербурге - Минобороны РФ

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Корабли во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде
Корабли во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Гальперин

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Для решения задач обеспечения кораблей-участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге планируется привлечь более 20 судов вспомогательного флота, сообщили в понедельник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для решения задач буксирных и швартовых операций, пополнения запасов топлива и пресной воды кораблей, принимающих участие в тренировках и проведении Главного Военно-Морского Парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, планируется привлечь 20 буксирных судов и танкеров различного класса из числа судов обеспечения Северного и Балтийского флотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято на рабочем совещании, которое состоялось под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

"Ранее силами службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ, Ленинградской военно-морской базы была проделана работа по водолазному осмотру и очистке, при необходимости, мест стоянок кораблей-участников Парада на рейдах Кронштадта и Невы", - отметили в департаменте.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ГВМП будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих. Впервые к мероприятию привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, сообщил министр 31 мая на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что при проведении мероприятий парада "будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции".

Министр отметил, что пятый в истории России ГВМП пройдёт по поручению президента РФ Владимира Путина. По традиции он состоится в День ВМФ 25 июля в Санкт-Петербурге. Юбилейный парад пройдёт в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).

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