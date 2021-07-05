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Известия.ru

Эксперт заявил об отсутствии у НАТО шансов в войне с Россией в Черном море

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

В случае возможного конфликта с Россией у НАТО нет шансов на быструю и убедительную победу, так как после возвращения Крыма страна существенно укрепила силы Черноморского флота. Такое мнение выразил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.

Автор материала упоминает высказывание президента России Владимира Путина о том, что третья мировая война не началась бы даже в том случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender. Свою позицию российский лидер обосновал тем, что Запад осознает свой заведомый проигрыш в этой войне.

«Уверенность Путина может быть вполне уместна», — считает Эпископос.

По его словам, нестабильная обстановка на Черном море обусловлена спором государств вокруг статуса Крыма. Украина совместно с несколькими западными государствами осуществляет «символические» действия по утверждению территориальной целостности страны. В частности, для этой цели Киев проводит военные учения поблизости российских вод в Черном море. Реакция российских властей на эти провокации становится всё более жесткой, пишет автор статьи.

После присоединения Крыма Россия стремительно наращивает силы Черноморского флота, отмечает обозреватель.

Соответствующее заявление Путин сделал 30 июня в ходе прямой линии. Глава государства назвал очевидной провокацией инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море.

Ранее, 23 июня, Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.


Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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