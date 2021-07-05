Японские СМИ: Россия успешно разработала новый дрон Orion в противовес турецкому Bayraktar TB2 (Yahoo News Japan)

Японские СМИ полагают, что новые российские разведывательно-боевые дроны Orion могут конкурировать с известными турецкими образцами Bayraktar TB2.

Известный японский военный обозреватель Масаси Сато, которого регулярно публикует ИНОСМИ, выступает на популярном информационно-новостном портале Yahoo News Japan с очередным материалом о разработке в России разведывательно-боевых дронов.

Внимательно следя за мировыми публикациями по этой теме, Сато рассказывает о разработке в российской военно-промышленной компании Kronstadt нового перспективного образца разведывательно-боевого дрона Orion. Сообщается, что в настоящее время БПЛА успешно прошел производственно-боевые испытания. Компания готовится развернуть массовое производство этих машин в 2022 году. Уже сейчас к БПЛА проявляют большой интерес вооруженные силы России и иностранные покупатели.

По мнению эксперта, Orion обладает рядом весьма привлекательных характеристик, делающих его новой "звездой" на небосклоне боевых дронов. Orion весьма технологичная в производстве, легко управляемая и технически поддерживаемая машина. Это один из лучших на сегодняшний день в мире средневысотных БПЛА с искусственным интеллектом.

Крылья и фюзеляж БПЛА полностью изготавливаются из современных композитных материалов. В производстве БПЛА задействуются системы и материалы российского производства, что делает его устойчивым к возможным изменениям в политико-экономической ситуации в мире.

Orion характеризуется таким важным показателем, как высокая мобильность транспортировки и быстрота сборки и комплектации на месте. Дрон оснащен автономной системой запуска х3 - х6 MALE, которая позволяет обходиться без внешних систем управления.

Orion относится к числу всепогодных БПЛА. Для его запуска не нужны подготовленные площадки. В комплект с группой БПЛП входит контрольно-приемные модули, смонтированные на шасси грузовика, которые обеспечивают получение и обработку в режиме реального времени получаемой аппаратом информации.

Грузоподъемность БПЛА - 200 кг. Это может быть разведывательная аппаратура или боевой заряд. Длительность полета - до 24 часов. Скорость - 120 км/час. Максимальная высота - 7500 метров. Радиус действия - 250 километров.

Orion оснащается оптическими системами наблюдения с высоким разрешением. Для обеспечения безопасности всепогодного использования БПЛА оборудован даже системой анти-обледенения, что делает его эксплуатацию стабильной в любое время года.

БПЛА Orion - это явный ответ России угрозе турецких дронов Bayraktar TB2

В мировых военных кругах в настоящее время высокой популярностью пользуются боевые и разведывательные дроны турецкого производства Bayraktar TB2. Как отмечается в материале, недавно контракты на приобретение этих дронов с Турцией подписали члены НАТО Польша и Латвия. Эксперты усматривают в этом их решении стремление усилить свою оборону, и прежде всего, против возможной агрессии со стороны России. Турецкие дроны поступают и на Украину, которая находится в состоянии конфликта с Россией. В этой связи совершенно естественно, что в России усматривают от них большую угрозу.

"Стаи" дронов-камикадзе, атакующих из поднебесья людей и военную технику на земле - это большая опасность. Помимо значительного разрушительного воздействия на противника, они оказывают еще и мощный психологических эффект на его войска, не видящие направления и источники ударов. Существенными преимуществами дронов является их относительная дешевизна, отсутствие необходимости пилотирования, то есть опасности потери летного состава и простота применения.

Массовое использование боевых дронов при правильной тактике их задействования может позволить небольшим и средним странам типа Польши и Украины нанести большой урон даже таким крупным государствам, как Россия. Их сила в том, что с их помощью можно вести так называемую "удаленную" войну без прямого соприкосновения с противником.

Как считает издание, в этой связи вполне естественно то внимание, которое в последнее время уделяется разработке различных дронов в России. Если говорить конкретно о БПЛА Orion, то это, скорее всего, российский ответ на турецкий Bayraktar TB2. Таким образом Россия хочет активно противостоять значительному турецкому присутствию на рынках БПЛП и повысить собственную безопасность от этого нового вида оружия.

Orion, скорее всего, будет использоваться в качестве продвинутого разведывательного средства, что само по себе очень важно. В то же время и сам этот БПЛА, а в перспективе создаваемые на основе примененных в нем новых технологических разработок современные боевые дроны могут сказать новое слово в конкуренции этих вооружений.

Масаси Сато (Masashi Sato)