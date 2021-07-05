Песков заявил, что решительность РФ в сфере обороны становится более понятной оппонентам

Представитель Кремля подчеркнул, что в ответ на провокации президент РФ Владимир Путин "принимает решения, которые не остаются не замеченными"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Решительность России в вопросах своей обороны становится все более понятной ее оппонентам, поэтому об апокалиптических сценариях нового Карибского кризиса говорить не приходится. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

Представитель Кремля согласился с тем, что в том числе Киев занимается открытыми антироссийскими провокациями. "Провоцирование ситуации Украиной действительно это реальность, печальная реальность в условиях, в которых нам приходится жить", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в ответ на провокации президент РФ Владимир Путин принимает решения, которые четко показывают настрой Москвы и "которые не остаются не замеченными". "Имеются ввиду и наши маневры и наши учения, с той только разницей, что все это происходит на нашей собственной территории, и мы на другие континенты нашу военную инфраструктуру не перемещаем", - заметил представитель Кремля.

"И в этом плане ни у кого, наверное, не должно быть сомнений в решительности президента Путина и российской стороны в целом. Я все-таки предлагаю не говорить о таких апокалиптических сценариях, как Карибский кризис и так далее, потому что, наверное, каждый раз решительность России становиться все более понятной нашим оппонентам, хотя мы тоже не носим розовые очки и отдаем себе отчет в том, что никто не будет отказываться от сдерживания нашей страны", - подчеркнул Песков.

Он заключил, что Россия всегда держала порох сухим, "а сейчас - в особенности".