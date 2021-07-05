Конструктивизм встречи в Женеве не может сразу поменять отношения РФ и США - Песков

Петропавловск-Камчатка. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Саммит РФ-США в Женеве прошёл в конструктивной атмосфере, но реальное состояние дел во взаимоотношениях России и Запада в одночасье изменить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Атмосфера Женевы, она все-таки была конструктивная, и все-таки она была больше ориентирована на диалог. Это не диалог единомышленников, скорее это и диалог тех, кто по большому количеству вопросов имеет диаметрально противоположные позиции. Но конструктивизм все-таки доминировал в Женеве. Может ли это конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он отметил фактор "очень сильной инерционности" в межгосударственных делах. "Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени", - сказал Песков.

При этом, добавил он, Путин, заявляя на переговорах о своей позиции, "по возвращению домой" начинает ее реализовывать.

"Президент Соединенных Штатов, он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти. И в виде, скажем так, мнения политэстеблешмента у себя дома, который не допускает какого-либо конструктивизма в отношении с русскими. Президент США, к сожалению, не может сказать, что нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное, мы их накажем, если что. Ведь мы слышим по-прежнему именно такую риторику. Потому, что в Америке просто невозможно говорить о хороших отношениях с Россией", - сказал Песков.

Не менее простая ситуация и в Европе, продолжил он.

"Там вообще парадоксальная ситуация. Молодые европейцы, которые фактически провоцируют эту напряженность, ну смотрите, давайте возьмём страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые собственно делают всё возможное что бы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам, это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в России опасность, и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре. И размещая там американские войска они фактически ещё больше нагнетают обстановку, то есть приводят к большей напряжённости в отношениях", - сказал Песков.

Даже когда такие страны, как Германия Франция, пытаются "задать какой-то новый камертон", они, по словам Пескова, "натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией".