Войти
Интерфакс-АВН

Конструктивизм встречи в Женеве не может сразу поменять отношения РФ и США - Песков

638
0
0
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве.
Источник изображения: © REUTERS, Saul Loeb/Pool via REUTERS

Петропавловск-Камчатка. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Саммит РФ-США в Женеве прошёл в конструктивной атмосфере, но реальное состояние дел во взаимоотношениях России и Запада в одночасье изменить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Атмосфера Женевы, она все-таки была конструктивная, и все-таки она была больше ориентирована на диалог. Это не диалог единомышленников, скорее это и диалог тех, кто по большому количеству вопросов имеет диаметрально противоположные позиции. Но конструктивизм все-таки доминировал в Женеве. Может ли это конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он отметил фактор "очень сильной инерционности" в межгосударственных делах. "Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени", - сказал Песков.

При этом, добавил он, Путин, заявляя на переговорах о своей позиции, "по возвращению домой" начинает ее реализовывать.

"Президент Соединенных Штатов, он имеет определенное обременение в виде других ветвей власти. И в виде, скажем так, мнения политэстеблешмента у себя дома, который не допускает какого-либо конструктивизма в отношении с русскими. Президент США, к сожалению, не может сказать, что нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное, мы их накажем, если что. Ведь мы слышим по-прежнему именно такую риторику. Потому, что в Америке просто невозможно говорить о хороших отношениях с Россией", - сказал Песков.

Не менее простая ситуация и в Европе, продолжил он.

"Там вообще парадоксальная ситуация. Молодые европейцы, которые фактически провоцируют эту напряженность, ну смотрите, давайте возьмём страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые собственно делают всё возможное что бы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам, это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в России опасность, и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре. И размещая там американские войска они фактически ещё больше нагнетают обстановку, то есть приводят к большей напряжённости в отношениях", - сказал Песков.

Даже когда такие страны, как Германия Франция, пытаются "задать какой-то новый камертон", они, по словам Пескова, "натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.11.2019
В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД
03.04.2019
СМИ предложили Трампу сказать "нет" вступлению Грузии в НАТО
13.07.2017
Песков сравнил публикации СМИ о встрече сына Трампа и адвоката с сериалом
14.12.2016
"Человеческий капитал поможет нам решить все проблемы"
12.12.2016
Зачем Дмитрий Рогозин поехал в Латинскую Америку
13.03.2013
Россия готовит в Беларуси плацдарм для антиПРО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму