Турция начала строить для Украины корвет и поставит Киеву беспилотники Bayraktar - Зеленский

Киев. 4 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал Зеленский во время выступления перед Военно-морскими силами (ВМС) Украины в ходе своего визита в Одесскую область, которое транслировалось на официальной странице Офиса президента в фейсбуке.

Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал Зеленский.