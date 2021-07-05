На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане

Пять тактических учений с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, разведывательными подразделениями и расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, состоялись на прошедшей неделе в рамках цикла боевой учебы в летнем периоде. Всего к учениям привлекалось около 3 тыс. военнослужащих.

В рамках учений расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС отработали обнаружение высокоскоростных целей условного противника. Дежурные силы выполнили захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения неприятеля с различных направлений и на различных высотах.

На горном полигоне Самбули подразделения артиллерии выполнили решение тактических задач с проведением этапов боевых стрельб из 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 120-мм минометов «Сани».

Для обнаружения и корректировки огня были задействованы военнослужащие разведывательных подразделений, использующие современные технические средства разведки «Фара», «Соболятник», «Стрелец». Разведывательные группы отработали высадку тактического десанта, уничтожение противника в населенном пункте с элементами горной подготовки.

Летчики вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 авиационной группы осуществили пуски неуправляемых авиационных ракет, поразив свыше пятнадцати целей, имитирующих колонну автомобилей, огневые точки, а также схроны с оружием и боеприпасов.