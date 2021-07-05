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На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пять тактических учений с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, разведывательными подразделениями и расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, состоялись на прошедшей неделе в рамках цикла боевой учебы в летнем периоде. Всего к учениям привлекалось около 3 тыс. военнослужащих.

В рамках учений расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС отработали обнаружение высокоскоростных целей условного противника. Дежурные силы выполнили захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения неприятеля с различных направлений и на различных высотах.

На горном полигоне Самбули подразделения артиллерии выполнили решение тактических задач с проведением этапов боевых стрельб из 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 120-мм минометов «Сани». 

Для обнаружения и корректировки огня были задействованы военнослужащие разведывательных подразделений, использующие современные технические средства разведки «Фара», «Соболятник», «Стрелец». Разведывательные группы отработали высадку тактического десанта, уничтожение противника в населенном пункте с элементами горной подготовки. 

Летчики вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5-1 авиационной группы осуществили пуски неуправляемых авиационных ракет, поразив свыше пятнадцати целей, имитирующих колонну автомобилей, огневые точки, а также схроны с оружием и боеприпасов.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
2С12 Сани
Гвоздика
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
С-300
С-300П
Стрелец
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
05.07.2021 10:34
Дай Аллах, чтобы сами вояки незалежного Точкистона 2 условно боеготовых батальона смогли бы наскрести. Походу, придётся нам там контингент  усиливать, или может китайцев подтянуть...
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