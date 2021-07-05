Ми-24 против AH-1 Cobra – кто кого?

В видео рассказывается о двух боевых вертолетах Ми-24 и AH-1 Cobra. Примечательно, что американский AH-1 Cobra — это первая специально созданная для военных действий машина, а наш Ми-24 — второй. Оба вертолета заслуженные ветераны и засветились во многих горячих точках, тем будет интереснее посмотреть гипотетическое сравнение их характеристик.

Ми-24 (по классификации НАТО: Hind или "Лань") представляет собой большой боевой вертолет, штурмовой вертолет и малотоннажный военный транспорт с местом для восьми пассажиров. Он производится на Московском вертолетном заводе имени Миля и с 1972 года эксплуатируется ВВС СССР и его преемниками, а также более чем в 30 других странах.

В НАТО экспортные версии Ми-25 и Ми-35 обозначаются литерой "Hind D" и "Hind E". Советские летчики называли Ми-24 "летающим танком", хотя исторически это относилось к знаменитому советскому штурмовику Ил-2 времен Второй мировой. Неофициально его называли "Галина" (или "Галя"), "Крокодил" (из-за камуфляжной окраски) и "Стакан" из-за плоских стекол кабины пилотов.

AH-1 Cobra - двухлопастный одномоторный ударный вертолет производства Bell. Он разрабатывался на основе двигателя, трансмиссии и роторной системы Bell UH-1 Iroquois. Этого члена многочисленной семьи "Хьюи" также называют HueyCobra или Snake ("Змея"). AH-1 долгое время был основой парка ударных вертолетов армии США, но был заменен на AH-64 "Апач". Модернизированные версии продолжают летать в ВВС других стран. Двухмоторные AH-1 остаются на вооружении Корпуса морской пехоты США в качестве основного ударного вертолета. Излишки AH-1 были переоборудованы для борьбы с лесными пожарами.

С разработкой AH-1 тесно связана история UH-1 Iroquois - символа войны во Вьетнаме и одной из самых многочисленных моделей за всю историю. UH-1 воплотил теорию воздушной кавалерии на практике, поскольку новая тактика требовала от американских войск высокой мобильности на обширной территории. В отличие от прежнего, они не стояли на месте, не вели долгие бои и не удерживали позиции. Вместо этого планировалось, что благодаря парку UH-1 "Хьюи" войска будут перемещаться по всей стране, принимая бой в выгодных для себя местах.

Однако вскоре стало ясно, что невооруженные вертолеты уязвимы для наземного огня Вьетконга и войск Северного Вьетнама - особенно когда они садились для высадки войск. Без поддержки дружественной артиллерии или наземных войск умиротворить зону высадки можно было лишь с воздуха - предпочтительно с боевого вертолета, который бы мог сопровождать транспортные вертолеты накоротке и зависать над зоной приземления по мере развития боя.

К 1962 году небольшое количество UH-1A c несколькими пулеметами и ракетными установками использовалось для эскорта. Массированное расширение американского военного присутствия во Вьетнаме открыло новую эру в воздушной войне. Тактической основой армии США стали вертолеты, их защита стала жизненно важной ролью.